الجمعة 04 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

ما حكم الاستعانة بالمشايخ في المقابر لتلاوة القرآن على الموتى؟.. داعية يرد

المقابر
المقابر

قال الشيخ مكرم عبد اللطيف، الداعية بوزارة الأوقاف، إن زيارة القبور مشروعة وتجوز، لكن من المعلوم أن أساس التشريع الإسلامي هو القرآن والسُّنة، والله تعالى أنزل القرآن لنقرأه ونطبق ما فيه من أحكام.

أضاف في رده على سؤال ورد إليه من أحد المتابعين عبر وسائل التواصل، يقول: "ما حكم الإتيان بالمشايخ في المقابر لتلاوة القرآن على الموتى؟ ولقد ثبت عن النبي (ص) أنه كان يزور القبور ويدعو للأموات بأدعية عَلَّمَها أصحابه -رضى الله عنهم.

وأشار إلى أنه لم يثبت عن نبينا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،أنه قرأ سورة من القرآن أو آيات منه للأموات، مع كثرة زيارته لقبورهم، ولو كان ذلك مشروعاً لفَعَله نبينا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وبيَّنه لأصحابه، رغبة في الثواب ورحمة بالأمة، وأداء لواجب البلاغ، فإنه كما وصفه اللهُ تعالى بقوله( لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيم).

وأكد عبد اللطيف على أن تلاوة القرآن من أعظم القربات إلى الله تعالى، ولو كان ثوابها يصل إلى الأموات، لأخبر الرسول -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أصحابه بذلك.

تابع الداعية بوزارة الأوقاف: هذا نبينا (ص) قد مات له في حياته بعض أزواجه، خديجة بنت خويلد، وزينب بنت خزيمة، وكل أولاده، إلا فاطمة، وعلى الرغم من ذلك لم يثبت عنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قرأ القرآن على أحد منهم، ولم يقرأ أيضاً على أحد من أصحابه الذين استشهدوا معه في المعارك، فلما لم يفعل ذلك مع وجود أسبابه، دل على أنه غير مشروع، وقد عرف ذلك أصحابه رضى الله عنه فاقتفوا أثره، واكتفوا بالدعاء للأموات عند زيارتهم.

وأكد الداعية بوزارة الأوقاف، على أنه لم يثبت عنهم أنهم كانوا يقرؤن القرآن للأموات، ولذا فإن تلاوة القرآن عند المقابر بدعة تخالف سُّنة نبينا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

واستدل بما قاله ابن كثير: “مِن هذه الآية الكريمة استنبط الشافعي(رحمه الله) ومن اتبعه أن القراءة لا يصل إهداء ثوابها إلى الموتى، لأنه ليس من عملهم”.

وأوضح مكرم أن ما يفعله الكثير مِن الناس من استئجار بعض القراء في السرادقات، أو على المقابر، أو إهداء ثواب التلاوة للأموات من البدع ولا يصل من التلاوة شيء للأموات؛لأن ذلك مخالفٌ لسُّنة نبينا (ص) ولم يفعله أحد من الصحابة أو التابعين.

المشايخ المقابر الموتى حكم القراءة على الموتى حكم زيارة القبور وزارة الأوقاف الشيخ مكرم عبد اللطيف

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنمية بأثر رجعى

الأكثر قراءة

موعد حلقة محمد صلاح مع إسعاد يونس على قناة DMC والتليفزيون المصري

الإعلاميين تعلن تقديم بلاغات للنائب العام ضد شريف عامر ومبروك عطية

بالأسماء.. حركة تغييرات وكلاء وزارة الصحة فى المحافظات كاملة

سر استبعاد مدير الإعلام باتحاد الكرة من منصبه

«الصحة»: تسجيل 1261 إصابة جديدة بكورونا.. و17 حالة وفاة

تفاصيل مفاوضات الزمالك مع فيتوريا لخلافة كارتيرون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

افلام ذات أثر في اسوان

مؤمن المحمدي

الغطا وقع واللي في الحلة بان

د. محمد عفيفي

جمال عبدالناصر: فلسفة الثورة «2-2»

علاء خالد

صلاح عيسى.. المؤرخ روائيًا

د. بهي الدين مرسي

شرطة المسطحات الفكرية

ماجد حبته

عهد صحى دولى جديد

حسين دعسة

الرماد النووي.. ماذا تخفي الولايات المتحدة؟

محمد عبدالعزيز

صانع السعادة.. الفنان والإعلامى الذي أحبه الجميع

صور

جلسة الخطيب مع لاعبي الأهلي في تدريب اليوم

مباراة فوز الزمالك على فيوتشر فى اللحظة الأخيرة

مباراة الزمالك وفيوتشر فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس أوكرانيا ينتقد إسرائيل: لم يدعمونا كما توقعنا

غير قانونى.. إسرائيل ترفض طلب أوكرانيا بشأن القنوات الروسية

بينيت يجرى اتصالًا هاتفيًا مع مدير وكالة الطاقة الذرية قبل سفره إلى إيران