«الإصابة بالخرف».. نتائج صادمة لدراسة جديدة حول الوصول المبكر لسن اليأس

جرت العادة على أن السيدات يدخلن إلى سن اليأس -سن انقطاع الطمث- أو ما يعرف بين جموع السيدات على أنه سن انقطاع الدورة الشهرية، بين الـ45 و55، وهذا السن هو المتوسط، لكن بالطبع هناك حالات تتعرض لانقطاع الطمث قبل هذا السن أو بعده، وهناك دراسة نشرها موقع " dailymail"، حول السيدات التي تصل إلى سن اليأس في الثلاثينيات من العمر، وجاءت نتائج هذه الدراسة على النحو التالي.

توصلت دراسة إلى أن النساء اللائي يدخلن سن اليأس قبل سن الأربعين أكثر عرضة للإصابة بالخرف، وتوصل الباحثون الصينيون بعد البحث في السجلات الطبية لـ 150 ألف امرأة بريطانية للكشف عن الصلة، وأظهرت النتائج أن النساء اللواتي كن في الثلاثينيات من العمر عندما خضعن لـ "التغيير" كن أكثر عرضة بنسبة 35 في المائة للإصابة باضطراب فقدان الذاكرة.

وأشار الخبراء إلى أنه قد يكون بسبب انخفاض مستويات هرمون الاستروجين الناتج عن انقطاع الطمث، مما يؤدي إلى تقدم الدماغ في السن، يحدث انقطاع الطمث عندما تتوقف الدورة الشهرية ولا تعود قادرة على الحمل بشكل طبيعي. يحدث عادة بين 45 و 55، لكن حوالي 1 % من النساء في بريطانيا و 5 % في الولايات المتحدة سيخضعن لهذا التغيير وهم في الثلاثينيات من العمر.

يمكن أن يحدث انقطاع الطمث المبكر نتيجة جيناتك، أو في حالات نادرة نتيجة لمرض.يمكن أن ينتج أيضًا عن عدد من علاجات السرطان، وربطت دراسات أخرى سن اليأس المبكر بالخرف ومجموعة من الأمراض الأخرى مثل السكري وأمراض القلب والسكتات الدماغية والربو وسرطان الثدي.

ووجد تحليل الباحثين أيضًا أن النساء اللائي دخلن سن اليأس في أوائل الأربعينيات من العمر لديهن أيضًا فرصة أعلى بنسبة 30 في المائة في تشخيص الإصابة بالخرف، واستخدم البحث الأخير بيانات من 153،291 امرأة بريطانية شاركن في دراسة بين عامي 2006 و 2010، كان متوسط ​​عمر النساء 60 عامًا في وقت جمع البيانات.

وبالنظر إلى جميع حالات الخرف التي تم تشخيصها لدى النساء ، وجد الباحثون أن النساء اللائي دخلن سن اليأس مبكرًا كان لديهن مخاطر أعلى للإصابة بالخرف، لكن هذا كان فقط من مرض الزهايمر، وليس من الخرف الوعائى.