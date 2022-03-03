العثور على جثة شاب مشنوقًا خلف محطة أتوبيس فى الغردقة

تلقت الأجهزة الأمنية بمدينة الغردقة بالبحر الأحمر، مساء اليوم الخميس، بلاغا بالعثور على جثة شاب مشنوقاً بمنطقة خلف محطة الأتوبيس بمدينة الغردقة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث.



تلقى اللواء محيي سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا يفيد بالعثور علي جثة شاب مشنوقًا بأحد المناطق الشعبية بمنطقة الأتوبيس بالغردقة، وعلي الفور تم إخطار الجهات المعنية لمعاينة موقع الجثة واتخاذ الإجراءات القانونية.

وإخطار نيابة الغردقة لإجراء المعاينة ومباشرة التحقيقات في الواقعة، وإخطار سيارة الإسعاف لنقل الجثة بعد مناظرتها وإيداعها مشرحة مستشفى الغردقة العام، كما بدأت المباحث تحرياتها لبيان سبب وملابسات الحادث.