الخميس 03 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

العثور على جثة شاب مشنوقًا خلف محطة أتوبيس فى الغردقة

جثة
جثة

تلقت الأجهزة الأمنية بمدينة الغردقة بالبحر الأحمر، مساء اليوم الخميس، بلاغا بالعثور على جثة شاب مشنوقاً بمنطقة خلف محطة الأتوبيس بمدينة الغردقة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث.
 

تلقى اللواء محيي سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا يفيد بالعثور علي جثة شاب مشنوقًا بأحد المناطق الشعبية بمنطقة الأتوبيس بالغردقة، وعلي الفور تم إخطار الجهات المعنية لمعاينة موقع الجثة واتخاذ الإجراءات القانونية.

وإخطار نيابة الغردقة لإجراء المعاينة ومباشرة التحقيقات في الواقعة، وإخطار سيارة الإسعاف لنقل الجثة بعد مناظرتها وإيداعها مشرحة مستشفى الغردقة العام، كما بدأت المباحث تحرياتها لبيان سبب وملابسات الحادث.

البحر الاحمر سيارات الإسعاف مدينة الغردقة الإجراءات القانونية التحقيقات العثور على جثة شاب العثور على التحقيقات الأولية ملابسات الحادث مشرحة مستشفي مدير أمن البحر الأحمر

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