الخميس 03 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل دعوى إلغاء قرار «المهن الموسيقية» بحظر مطربي المهرجانات

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم، تأجيل الدعوى المقامة من المحامي هاني سامح، والتي يطالب فيها بإلغاء قرار المهن الموسيقية بحظر مطربي المهرجانات، لجلسة 3 أبريل المقبل للاطلاع.

وذكر المحامي هاني سامح، أمام المحكمة أنه تضرر بشدة من قرار نقابة المهن الموسيقية بمنع مطربي المهرجانات، حيث كان يرغب في دعوة حمو بيكا للغناء في عيد ميلاد ابنه، واستند في دعواه إلى أن قرار منع المهرجانات انتهاك لحرية الإبداع الغنائي وفرض لأذواق معينة على المستمعين. 

مجلس الدولة محكمة القضاء الإداري نقابة المهن الموسيقية منع مطربي المهرجانات مطربي المهرجان

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