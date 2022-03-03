جامعة أسيوط إنشاء وتجهيز مبنى الجراحات الميكروسكوبية وأول مركز تدريبي متخصص

أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط على أهمية تخصص الجراحات الميكروسكوبية والذى يعد أحد نقاط القوة والتميز لجامعة أسيوط، والتي كان لها السبق في تأسيس هذا التخصص الدقيق لأول مرة على مستوى الشرق الأوسط منذ أكثر من 25 عاماً، وأصبحت بعده الجامعة بيت خبرة يقوم بتعليم وتدريب الاطباء داخل مصر وخارجها على ذلك النوع المعقد من الجراحات الدقيقة.

وأوضح الدكتور طارق الجمال أن جامعة أسيوط أصبحت شريكاً فى أول مدرسة عالمية لتدريب وتأهيل الأطباء على جراحات الضفيرة العصبية ضمن أربع محطات رئيسية مع الهند، وأسبانيا، والمكسيك.

جاء ذلك في تصريح لرئيس جامعة أسيوط خلال تفقده لعملية إنشاء وتجهيز مبنى الجراحات الميكروسكوبية والملحق بمستشفى الإصابات الجديدة وذلك برفقة الدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي لمستشفيات أسيوط الجامعية والدكتور أسامة فاروق مدير مستشفى الإصابات والدكتور محمد حلمي الحفناوي مستشار رئيس الجامعة للشئون الهندسية والمصمم المعماري للمشروع والمهندس محمد ثابت مدير عام إدارة الإنشاءات بالجامعة وعدد من مهندسى شركة المقاولون العرب القائمين على تنفيذ المشروع، حيث كشف الدكتور طارق الجمال أن المبنى جارِ استكمال باقي أعمال التشطيبات اللازمة له تمهيداً لتركيب الأجهزة والمعدات الطبية، حيث يتكون المبنى من 8 غرف عمليات و20 سرير عناية مركزة، و12 سرير إفاقة ، ووحدات تمريض، وغرف إقامة تتسع لنحو 100 مريض، كما تم تخصيص طابق لسكن الأطباء والطبيبات المتدربين من ضيوف الجامعة، إلى جانب قسم للعلاج الطبيعى والتأهيل وآخر للعيادات الخارجية والأقسام التشخيصية والتى تشمل المعامل والأشعة.

وأشار رئيس جامعة إلى أن المبنى يتضمن على أول مركز تدريب على مستوى الجامعات المصرية متخصص في تدريب الأطباء المصريين والأجانب على ذلك النوع من الجراحات، ويشمل المركز معمل مهارات جراحية يتسع إلى 20 ميكروسكوب تجريبي، ومعمل تدريبي على التشريح وقاعات محاضرات، مشيراً إلى أنه من المقرر تجهيز المبنى بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية والإلكترونية المتقدمة التى تتيح متابعة العمليات من خارج جناح العمليات وبثها لقاعات الدراسية فى المحاضرات العلمية، كما أن المبنى مجهز لتحقيق تواصل مرضى العناية مع ذويهم عبر شاشات ذكية من خارج العناية المركزة.

وأوضح الدكتور محمد حلمي الحفناوس أن مبنى الجراحات الميكروسكوبية يشغل مساحة 1600 متر مربع ويتضمن بدروم، وطابق أرضي، و6 طوابق متكررة، وطابق علوي مخصص كافتريا وخدمات والذى يتم تنفيذه عن طريق شركة المقاولون العرب تحت إشراف إدارة الإنشاءات بالجامعة.

وكشف الدكتور محمد حلمي أن المبنى تم تصميمه وفق الأكواد العالمية والمصرية المتخصصة في تصميم المباني العلاجية وتم بنائه وتشطيبه بإستخدام المواد المتطورة والمتوافقة مع معايير مكافحة العدوى.