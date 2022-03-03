الخميس 03 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

30.2 مليون مصرى حصلوا على جرعتين من لقاحات كورونا

الدكتور حسام عبد
الدكتور حسام عبد الغفار

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن هناك 30 مليونًا و200 ألف مواطن محصنون بجرعتين من لقاحات فيروس كورونا.

وأضاف، لـ“الدستور”، أنه بلغ عدد المواطنين الذين حصلوا على الجرعة الأولى 40.2 مليون مواطن، كما حصل 1.1 مليون مواطن على الجرعة التنشيطية.

وأكد عبدالغفار، توافر جميع اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا في مراكز تطعيم المواطنين بالمحافظات، مشيرًا إلى اختصار خطوات التسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة الخاص بتلقي اللقاحات تيسيرًا على المواطنين.

وكانت وزارة الصحة والسكان قد أعلنت، أمس الأربعاء، عن خروج 981 متعافٍ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 416471 حتى الأربعاء.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 1288 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ومتحوراته، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 22 حالة جديدة.

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