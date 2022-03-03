إحالة أوراق المتهم بقتل «شهيد لقمة العيش» وسرقته بالشرقية للمفتي

قررت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، إحالة أوراق المتهم الأول بقتل “شهيد لقمة العيش” بمركز أبوحماد وسرقة دراجته البخارية "توك توك" وهاتفه المحمول، لفضيلة مفتى الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت المحكمة جلسة الشهر المقبل للنطق بالحكم، والحكم على المتهم الثانى.

صدر القرار برئاسة المستشار وليد محمد عبد المنعم دنانة، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد سامى بده، وحسام الدين محمود إبراهيم، وأمانة سر، حسن عبد المجيد وأحمد نصر ومحمد بشر.

بداية الواقعة تعود ليوم 5 فبراير من العام المنقضى، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بالعثور على جثة "محمد وليد حافظ" 21 عامًا، سائق توك توك مُقيم بأبو حماد، مقتولًا ومصابا بكدمات بأنحاء متفرقة بالجسد وتهشم بالرأس وجرح طعنى بالرقبة، بجوار نزلة كوبرى "العباسة" بطريق "أبو حماد – التل الكبير" بدائرة مركز أبو حماد، جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى أبو حماد المركزي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، والتى أخطرت لمباشرة التحقيقات.