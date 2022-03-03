برلماني لـ«وزير الإسكان»: بالوعات الصرف المفتوحة بالجيزة تنذر بكارثة

تقدم المهندس زكي عباس، عضو مجلس النواب عن دائرة الدقي والعجوزة والجيزة، اليوم، بطلب إحاطة موجه إلى وزير الإسكان، بشأن بالوعات الصرف الصحي المفتوحة في عدد من المناطق منذ أربعة أشهر.

وقال "عباس"، اليوم الخميس، إن هناك كارثة خطيرة تنذر بوقوع ضحايا وأضرار بالغة للمواطنين، تتطلب تحرك وتدخل عاجل من المسؤولين المعنيين في عدد من شوارع الجيزة، ومن بينها شارع محمد كامل مرسي بمنطقة المهندسين، حيث تشهد بالوعات الصرف الصحي المفتوحة لأكثر من شهور دون أن يتحرك أحد لإنهائها، والتي تسبب في حالة من القلق بين سكان المنطقة والمارة.

وأضاف في طلب الإحاطة: نخشى ما نخشاه أن نتحرك دائمًا بعد وقوع مشكلة أو مصيبة لاقدر الله، فمثل هذه الظواهر السلبية من المفترض ألا يكون لها مكان بيننا، ونتحرك بعد فوات الأوان.

وطالب نائب دائرة الدقي والعجوزة والجيزة، بسرعة تحرك المسؤولين في شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه بالوعات الصرف المفتوحة، حرصًا وحفاظًا على حياة المواطنين.

جدير بالذكر أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، بدأت في 2019 تنفيذ أول تجربة للشبكة الحديدية، التي تم تركيبها أسفل الغطاء "دي محاولة لمنع تكرار حوادث سقوط الأطفال في البالوعات التي يسرق غطاءها".

الشبكة الحديدية الجديدة مصنوعة من مادة الاستيل المقاومة للصدأ، تتكون من أربعة أجزاء مفصلية، يتحرك كل جزء باتجاه آخر في حالة الفتح والغلق، لتسهيل أعمال الصيانة للعاملين، تتحمل وزن يصل إلى 350 كيلو جرام.

على مدار السنوات الماضية، شهدت بعض المحافظات العديد من حوادث السقوط في بالوعات المكشوفة "بدون غطاء"، نتيجة انتشار عمليات سرقة الأغطية، وتسببت في إزهاق أرواح عدد من المواطنين، فكان الحل المؤقت بالنسبة لمسئولي شركة المياه والصرف الصحي بالجيزة، تركيب الشبكات الحديدية، لحين حل أزمة سرقة الأغطية.