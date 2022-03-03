وكيل تعليم القليوبية يتابع فعاليات المرحلة الأولى من مسابقة أوائل طلبة التعليم الفني

تفقد الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية فعاليات مسابقة أوائل الطلبة للتعليم الفنى بمدارس المحافظة بهدف تنمية قدرات الطلاب وتأهيلهم إلى سوق العمل بعد التخرج للقضاء على مشكلة البطالة.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية أنه تم مناقشة الطلاب في أهداف المسابقة و شرح فكرة سريعة عن المسابقة مشيرا أن الهدف من المسابقة هو ترسيخ الانتماء والتفوق الدراسي وتحفيز المتفوقين فهم سفراء لزملائهم في المدرسة.

وأوضح وكيل الوزارة أن المسابقة هى نوع من أنواع التحفيز وأن التفوق والفوز في المسابقة يظل عالق في ذهن الطالب طوال حياته لكون المسابقة تأخذ يد الطفل للتنافس الشريف وهذا شيء جميل في النهاية لبلادنا فكلنا نعمل من أجل مصر.

وشجع المهندس الصادق السيد مدير التعليم الفنى بالمحافظة الطلاب في مسابقة أوائل الطلبة وحثهم على ضرورة المشاركة الفعالة في جميع الأنشطة التربوية داخل المدرسة وخارجها والتدريب العملي داخل الورش والمعامل في المدارس.

الجدير بالذكر أن المسابقة تتم في ديوان مديرية التربية والتعليم على مستوى مدارس المحافظة للتعليم الفني وتشارك جميع الإدارات التعليمية في المسابقة (تعليم تجاري - تعليم صناعي) وسوف تتم التصفيات النهائية خلال الأسبوع القادم بديوان عام المديرية.

وفى سياق متصل قامت مديريتى التربية التعليم والشباب والرياضة بالقليوبية فى تنفيذ مبادرة " حصة بمركز شباب" لتنمية مهارات تلاميذ المدارس، وممارسة وتنفيذ أنشطة رياضية وفنية وثقافة، وعقدت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، اجتماعا بحضور الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية والدكتور محمود الصبروط وكيل مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية لتنفيذ المبادرة و تنمية المهارات داخل المدارس بالمحافظة

وأوضح الدكتور ياسر محمود وكيل الوزارة أن الهدف من المبادرة هو إعداد جيل من الطلاب قادر على المشاركة الإيجابية في الأنشطة التربوية وتحقيق المشاركة المجتمعية بين مؤسسات الدولة، توفير أماكن لممارسة الرياضة للمدارس التي لا يتوفر فيها مساحات كافية لممارسة الرياضة، وتشجيع الطلاب على ممارسة الرياضة واكتشاف المواهب ، وخلق جيل قادر على العطاء والعمل من أجل بناء مصر الجديدة تنفيذا لتوجيهات الدولة بإعداد جيل من الشباب للحياة العملية ومتطلبات سوق العمل من خلال تذويدهم بالمهارات الحياتية والابتكار.

وأعرب الدكتور محمود الصبروط أنه سيتم تنفيذ المبادرة على مستوى ١٠٠ مركز شباب و١٠٠ مدرسة بإجمالي خمسة وستون الف طالب حيث سيتم التنسيق مع المدارس لذهاب فصل دراسي إلى مركز الشباب لممارسة وتنفيذ أنشطة رياضية وفنية وثقافية.

واستمع الدكتور ياسر محمود الي استفسارات مديري المدارس عن المبادرة والإجابة على جميع التساؤلات المطروحة وأعرب الجميع عن فرحتهم بالمشاركة والتنفيذ الفوري للمبادرة لتشجيع الطلاب بالمشاركة الفعالة في الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية.