للمرة الثانية خلال 24 ساعة.. إصابة إسرائيلى فى عملية طعن بالقدس

أعلنت السلطات الإسرائيلية، اليوم الخميس، عن إصابة مستوطن في عملية طعن داخل قرية "حزما" في مدينة القدس المحتلة.

وتعد عملية الطعن هي الثانية من نوعها ضد الإسرائيليين، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، داخل القرية ذاتها، إذ وقع حادث مماثل، أمس الأربعاء، حسبما أذاعت هيئة البث الإسرائيلية "كان".

وبدأت السلطات الإسرائيلية تحقيقًا موسعًا للوقوف على ملابسات الحادثتين، ومعرفة دوافع منفذهما.

من جانبه، أكد الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أن عملية الطعن التي وقعت أمس، كانت على خلفية قومية فدائية - نفذها فلسطيني - وليست عملية جنائية.

وتحقق المؤسسة الأمنية الإسرائيلية في احتمالية أن يكون منفذ عملية الطعن أمس، هو نفس الشخص الذي نفذ العملية صباح اليوم.