ما هى كيفية التيمم للمسافر على طائرة؟.. الإفتاء ترد

التيمم والوضوء يعتبران من أكثر المسائل التي يطرح حولها فتاوى واستفسارات من جانب المواطنين وبالتحديد الذين على سفر والمرضى، ومع بداية دخول فصل الشتاء.

وطرح أحد المتابعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي سؤالا داخل مجموعات الفتاوى الخاصة من مواطن يقول: هل للمسافر على طائرة التيمم للصلاة علمًا بأنه لم يتوفر ماء؟.

من جانبها، ردت دار الإفتاء على هذه عبر موقعها الرسمى، قائلة: يجوز التيمّم بالترابِ الطاهر في أيّ مكان، حتى لو كان على الكرسي الذي يجلس عليه المسافر في الطائرة، والتراب العالق بهما يكفي للتيمم، وقد شرع التيمم لحكم سامية تساعد المسلمين على أداء العبادات فى حالة عدم وجود الماء، أو عدم استطاعة الوضوء بالماء.

طرق التواصل مع دار الإفتاء

وحددت دار الإفتاء طرق التواصل لطلب الفتاوى، منها من الموبايل أو الأرضي 107 مسجل ومباشر وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا ما عدا يوم الجمعة، كما يمكن الاتصال عن طريق التليفون التالي 0020225970400 من خارج مصر، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا ما عدا يوم الجمعة، فاكس: 25926143، مع ترك رقم الهاتف في نهاية الرسالة.

كما تبث عبر صفحتها على موقع التواصل "فيسبوك" يوميًا من الأحد حتى الأربعاء، من خلال نخبة من أكفأ علماء الدار المتخصصين في الدراسات الشرعية، للرد على كل الأسئلة والاستفسارات الخاصة بالمسلمين في أنحاء العالم، كما تقوم بمناقشة بعض القضايا المجتمعية وتقدم معالجة لها، إضافة إلى الفتاوى المتخصصة التي تصدرها سواء المتعلقة بالرياضة أو الأقليات المسلمة أو المسنين.