الخميس 03 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

ما هى كيفية التيمم للمسافر على طائرة؟.. الإفتاء ترد

الصلاة
الصلاة

التيمم والوضوء يعتبران من أكثر المسائل التي يطرح حولها فتاوى واستفسارات من جانب المواطنين وبالتحديد الذين على سفر والمرضى، ومع بداية دخول فصل الشتاء.

وطرح أحد المتابعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي سؤالا داخل مجموعات الفتاوى الخاصة من مواطن يقول: هل للمسافر على طائرة التيمم للصلاة علمًا بأنه لم يتوفر ماء؟.

من جانبها، ردت دار الإفتاء على هذه عبر موقعها الرسمى، قائلة: يجوز التيمّم بالترابِ الطاهر في أيّ مكان، حتى لو كان على الكرسي الذي يجلس عليه المسافر في الطائرة، والتراب العالق بهما يكفي للتيمم، وقد شرع التيمم لحكم سامية تساعد المسلمين على أداء العبادات فى حالة عدم وجود الماء، أو عدم استطاعة الوضوء بالماء.

طرق التواصل مع دار الإفتاء

وحددت دار الإفتاء طرق التواصل لطلب الفتاوى، منها من الموبايل أو الأرضي 107 مسجل ومباشر وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا ما عدا يوم الجمعة، كما يمكن الاتصال عن طريق التليفون التالي 0020225970400 من خارج مصر، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا ما عدا يوم الجمعة، فاكس: 25926143، مع ترك رقم الهاتف في نهاية الرسالة.

كما تبث عبر صفحتها على موقع التواصل "فيسبوك" يوميًا من الأحد حتى الأربعاء، من خلال نخبة من أكفأ علماء الدار المتخصصين في الدراسات الشرعية، للرد على كل الأسئلة والاستفسارات الخاصة بالمسلمين في أنحاء العالم، كما تقوم بمناقشة بعض القضايا المجتمعية وتقدم معالجة لها، إضافة إلى الفتاوى المتخصصة التي تصدرها سواء المتعلقة بالرياضة أو الأقليات المسلمة أو المسنين. 

الوضوء التيمم المرضى وسائل التواصل الاجتماعي هل للمسافر على طائرة التيمم للصلاة علم ا بأنه لم يتوفر ماء التراب الكرسي الطائرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنمية بأثر رجعى

الأكثر قراءة

الأرصاد تحذر المواطنين: «مش عايزين ننسى مارس 2020»

«خصومة ثأرية».. كشف حقيقة التمثيل بجثامين 3 أشخاص فى المنيا

محمد رياض: البطولات الجماعية تستهوينى والدراما شهدت تطورًا كبيرًا فى السنوات الأخيرة (حوار)

«مصر 2030».. «الدستور» ترصد قصص نجاح مشروعات رائدة لتحقيق التنمية المستدامة

جدول ترتيب الدورى المصرى بعد فوز الزمالك على فيوتشر بنتيجة 3-2

أسباب توقيع محمد أبوجبل للنصر السعودى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

لا عقوبة.. بلا نص

محمد العسيري

أيام دندرة.. بالقرب من أمل دنقل

خالد عكاشة

فى أوكرانيا.. مَن صنع الفخ ولِمَن؟

د.محمد شادي

أسلحة القرن الحادى والعشرين

ماجد حبته

حرب فى الفضاء!

وجيه أمين عبدالعزيز

من حقك أن تعرف.. قبل الزواج

فيصل شمس

من سينتصر في حرب أوكرانيا؟

عبد الرحيم طايع

عبقرية يسري نصر الله

صور

مباراة فوز الزمالك على فيوتشر فى اللحظة الأخيرة

مباراة الزمالك وفيوتشر فى الدورى المصرى

عزاء الكاتب الصحفى محمود الكردوسى فى مسجد آل رشدان

محطة تل أبيب

المزيد

بينيت: يجب وقف إراقة الدماء فى أوكرانيا.. ونتابع المفاوضات النووية بقلق

الاحتلال يعتقل 19 فلسطينيًا من الضفة الغربية

المستشار الألمانى يبدأ زيارته الأولى إلى إسرائيل