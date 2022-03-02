الأربعاء 02 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

جدول ترتيب الدورى المصرى بعد فوز الزمالك على فيوتشر بنتيجة 3-2

جريدة الدستور

نستعرض فى التقرير جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على فيوتشر إف سي، اليوم الأربعاء، فى الجولة الحادية عشرة من منافسات الدوري الممتاز.

نتيجة مباراة الزمالك وفيوتشر

تمكن نادي الزمالك من العودة للمباراة وتحقيق الفوز فى اللحظات الأخيرة من عمر المباراة على نادي فيوتشر بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى ختام الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2021-2022.

جاءت أهداف المباراة عن طريق أحمد عاطف فى الدقيقة 3 وأحمد رفعت فى الدقيقة 13 لنادي فيوتشر، بينما سجل أحمد سيد زيزو هدفين للزمالك من ركلات جزاء فى الدقيقة 17 من الشوط الأول والدقيقة 49 من الشوط الثاني، وسجل عبد الغني هدف الفوز للأبيض فى الدقيقة الأخيرة من الوقت الضائع، بهذا الفوز وصل الزمالك للنقطة 22 فى المركز الثالث، بينما استمر فيوتشر فى المركز السادس برصيد 15 نقطة.

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على فيوتشر

  1. الأهلي 25 نقطة 9 مباريات
  2. بيراميدز 23 نقطة 9 مباريات
  3. الزمالك 22 نقطة 10 مباريات
  4. سموحة 22 نقطة 11 مباراة
  5. المصري البورسعيدي 15 نقطة 10 مباريات
  6. فيوتشر 15 نقطة 11 مباريات
  7. فاركو 15 نقطة 11 مباريات
  8. البنك الأهلي 14 نقطة 11 مباريات
  9. الاتحاد السكندري 14 نقطة 11 مباريات
  10. الجونة 14 نقطة 10 مباريات
  11. إنبي 13 نقطة 10 مباريات
  12. سيراميكا كليوباترا 12 نقطة 11 مباريات
  13. غزل المحلة 12 نقطة 11 مباراة
  14. طلائع الجيش 10 نقاط 11 مباريات
  15. مصر للمقاصة 9 نقاط 11 مباريات
  16. المقاولون العرب 8 نقاط 11 مباراة
  17. إيسترن كومباني 6 نقاط 11 مباريات
  18. الإسماعيلي 4 نقاط 11 مباريات

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام الجونة فى الدوري المصري

يستضيف ملعب ستاد القاهرة الدولى مباراة الزمالك والجونة فى الجولة الثانية عشر من منافسات الدوري المصري الممتاز يوم الإثنين الموافق 7 مارس، فى تمام الساعة الثامنة مساءٍ بتوقيت القاهرة.

+90.. الزمالك يعود للانتصارات في الدوري بفوز قاتل أمام فيوتشر

جزير بالذكر أن الزمالك له مباراة مؤجلة فى دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي، حيث خاض الفارس الأبيض ثلاثة مباريات فى دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا موسم 2021-2022، حقق نقطتين فقط من تعادلين أمام بترو أتلتيكو وساجرادا الأنجولى، وهزيمة من الوداد بثلاثية مقابل هدف.

تناولنا فى هذ التقرير جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الفارس الأبيض على نادي فيوتشر أف سي اليوم، وكذلك موعد مباراة الزمالك القادمة أمام الجونة.

ترتيب الدورى المصرى جدول ترتيب الدوري المصري فوز الزمالك على فيوتشر الزمالك فيوتشر نتيجة مباراة الزمالك وفيوتشر

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنمية بأثر رجعى

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