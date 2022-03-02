+90.. الزمالك يعود للانتصارات فى الدورى بفوز قاتل أمام فيوتشر

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على فيوتشر بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة للدوري الممتاز.

بدأ الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من، محمد أبوجبل في حراسة المرمى، ومحمود علاء ومحمد عبدالغني ومحمد عبدالشافي وحمزة المثلوثي في خط الدفاع، ومحمد أشرف روقا ويوسف إبراهيم أوباما وأحمد سيد زيزو ومحمود عبد الرازق شيكابالا، وأشرف بن شرقي في خط الوسط، وسيف الدين الجزيري في خط الهجوم:

جاءت بداية المباراة سريعة من جانب الزمالك، واعتمد الأبيض في هجومه على الجانب الأيمن الذي يشغله حمزة المثلوثي ومحمود عبدالرازق شيكابالا ويميل عليهما أحمد سيد زيزو، وفي الدقيقة 2 سدد أشرف بن شرقي من الجانب الأيسر مرت بجوار مرمى فيوتشر.

في الدقيقة 3 أحرز أحمد عاطف الهدف الأول لفيوتشر من هجمة مرتدة، وألغى حكم الراية الهدف بداعي التسلل، وعاد الحكم محمد الحنفي لتقنية الفيديو التي أكدت صحة الهدف.

وحاول الزمالك الاستحواذ على منطقة وسط الملعب من أجل إدراك التعادل، وأرسل حمزة المثلوثي عرضية من الجانب الأيمن ليحولها سيف الدين الجزيري برأسه تمر أعلى عارضة فريق فيوتشر.

وفي الدقيقة 13 أحرز أحمد رفعت الهدف الثاني لفيوتشر من تسديدة من خارج منطقة الجزاء، وبعدها بدقيقتين احتسب الحكم ركلة جزاء للزمالك بعدما عرقلة سيف الدين الجزيري من داخل منطقة الجزاء أحرز منها أحمد سيد زيزو الهدف الأول للأبيض في المباراة.

تبادل الفريقان السيطرة على وسط الملعب دون أن تكون هناك أي خطورة على المرمي، وسدد ناصر ماهر من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 25 مرت الكرة أعلى عارضة محمد أبوجبل.

ونوع الزمالك هجومه من على الجانبين وأرسل يوسف أوباما عرضية من الجانب الأيمن تصدى لها حارس فيوتشر، وفي الدقيقة 40 تصدى القائم لفرصة خطيرة للاعب فيوتشر.

واحتسب الحكم 3 دقائق إضافية حاول فيها الزمالك العودة في اللقاء وإدراك التعادل ولكن تعامل دفاع فيوتشر مع فرص الأبيض لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الضيف بهدفين مقابل هدف.

وفي بداية الشوط الثاني دفع الجهاز الفني بالثنائي حازم إمام وإمام عاشور بدلًا من حمزة المثلوثي ومحمود عبدالرازق شيكابالا من أجل تنشيط الخط الهجومي وإدراك التعادل ومن ثم البحث عن الانتصار.

وفي الدقيقة 47 احتسب محمد الحنفي ضربة جزاء للزمالك بعدما لمست الكرة يد عربي بدر مدافع فريق فيوتشر، تصدى لها أحمد سيد زيزو وأحرز منها الهدف الثاني له في المباراة وليدرك التعادل للأبيض.

وفي الدقيقة 52 سدد إمام عاشور من خارج منطقة الجزاء مرت الكرة أعلى عارضة فيوتشر، وتصدى محمود حمدي لتسديدة سيف الدين الجزيري في الدقيقة 63.

وفي الدقيقة 64 دفع الجهاز الفني بأحمد فتوح وعمر السعيد بدلًا من محمد عبدالشافي وسيف الدين الجزيري، وفي الدقيقة 73 تألق إمام عاشور وأنفذ فرصة خطيرة لفيوتشر.

وفي الدقيقة 75 أجرى الزمالك التبديل الأخير بنزول رزاق سيسيه بدلًا من محمد أشرف روقا، واحتسب الحكم 5 دقائق إضافية واستطاع أشرف بن شرقي أن يحرز هدف الفوز في الدقيقة 95 من عمر اللقاء لفوز الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدفين.