كشف أثرى جديد بأسوان.. حصاد وزارة السياحة اليوم

أعلنت وزارة السياحة والآثار اليوم الأربعاء، عن عدد من الفعاليات الاثرية والسياحية التى تاتى فى إطار سياستها بنشر الوعى السياحى ولدى المواطنين وتنشيط الحركة السياحية الوافدة لمصر من الخارج.

كشف أثرى جديد بمعبد كوم أمبو

فقد اعلنت الوزارة عن كشف اثرى للبعثة الأثرية المصرية النمساوية المشتركة، العاملة بمعبد كوم امبو بأسوان، عن مركز إداري يرجع إلى العصر الانتقالي الأول.

وأوضح الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أنه أثناء أعمال الحفائر بالناحية الشمالية الشرقية من المعبد البطلمي بمنطقة معبد كوم امبو، توصلت البعثة المصرية النمساوية إلى الكشف عن أكثر من 20 صومعة مخروطية، يرجح أنها منشأة إدارية كانت تستخدم لتخزين الحبوب وتوزيعها في عصر الانتقال الأول من عام 2180 حتى 2050 قبل الميلاد، واصفا الكشف بالهام والفريد من نوعه في المنطقة حيث أنه يشير إلى أهمية مدينة كوم امبو خلال عصر الانتقال الأول، وأنها كانت ذات نشاط زراعي وتجاري مميز ويقطن بها أعداد كبيره من السكان.

https://www.dostor.org/3730464

موقع ألمانى 10 أسباب تدفعك لزيارة مصر

كما اعلنت الوزارة عن قيام موقع Deutsche Welle الألماني الشهير بنشر تقريراً مصوراً اختار خلاله أفضل عشرة أماكن سياحية في مصر والتي تستحق الزيارة تحت عنوان "عشرة أسباب لزيارة مصر " حيث جاء في المرتبة الأولى منطقة أهرامات الجيزة، والذي اعتبر عدم اكتمال أية رحلة سياحية إلى مصر دون زيارة الأهرامات مشيرا الى تمثال أبو الهول الذي اعتبره تمثال أسطوري متواجد بشكل مهيب عند مدخل منطقة أهرامات الجيزة .

https://www.dostor.org/3731167

العنانى يلتقى مسؤلى بنجلاديش

وقام الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بلقاء السيد شهريار علم عضو البرلمان ووزير الدولة للشئون الخارجية ببنجلاديش، والوفد المرافق له، وذلك خلال زيارتهم الحالية لمصر، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون بين البلدين على المستوى السياحي والأثري.



https://www.dostor.org/3731151

