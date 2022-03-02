الأربعاء 02 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

كشف أثرى جديد بأسوان.. حصاد وزارة السياحة اليوم

خالد العنانى
خالد العنانى

أعلنت وزارة السياحة والآثار اليوم الأربعاء، عن عدد من الفعاليات الاثرية والسياحية التى تاتى فى إطار سياستها بنشر الوعى السياحى ولدى المواطنين وتنشيط الحركة السياحية الوافدة لمصر من الخارج.

كشف أثرى جديد بمعبد كوم أمبو 

فقد اعلنت الوزارة عن كشف  اثرى للبعثة الأثرية المصرية النمساوية المشتركة، العاملة بمعبد كوم امبو بأسوان، عن مركز إداري يرجع إلى العصر الانتقالي الأول.

وأوضح الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أنه أثناء أعمال الحفائر بالناحية الشمالية الشرقية من المعبد البطلمي بمنطقة معبد كوم امبو، توصلت البعثة المصرية النمساوية إلى الكشف عن أكثر من 20 صومعة مخروطية، يرجح أنها منشأة إدارية كانت تستخدم لتخزين الحبوب وتوزيعها في عصر الانتقال الأول من عام 2180 حتى 2050 قبل الميلاد، واصفا الكشف بالهام والفريد من نوعه في المنطقة حيث أنه يشير إلى أهمية مدينة كوم امبو خلال عصر الانتقال الأول، وأنها كانت ذات نشاط زراعي وتجاري مميز ويقطن بها أعداد كبيره من السكان.

https://www.dostor.org/3730464

موقع ألمانى 10 أسباب تدفعك لزيارة مصر 

كما اعلنت الوزارة عن قيام موقع Deutsche Welle الألماني الشهير بنشر تقريراً مصوراً اختار خلاله أفضل عشرة أماكن سياحية في مصر والتي تستحق الزيارة تحت عنوان "عشرة أسباب لزيارة مصر " حيث جاء في المرتبة الأولى منطقة أهرامات الجيزة، والذي اعتبر عدم اكتمال أية رحلة سياحية إلى مصر دون زيارة الأهرامات مشيرا الى تمثال أبو الهول الذي اعتبره تمثال أسطوري متواجد بشكل مهيب عند مدخل منطقة أهرامات الجيزة . 

https://www.dostor.org/3731167

العنانى يلتقى مسؤلى بنجلاديش

وقام الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بلقاء السيد شهريار علم عضو البرلمان ووزير الدولة للشئون الخارجية ببنجلاديش، والوفد المرافق له، وذلك خلال زيارتهم الحالية لمصر، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون بين البلدين على المستوى السياحي والأثري. 


https://www.dostor.org/3731151
 

وزارة السياحة والآثار معبد كوم امبو كشف أثري خالد العناني وزير السياحة والآثار Deutsche Welle اماكن سياحية

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنمية بأثر رجعى

الأكثر قراءة

«خصومة ثأرية».. كشف حقيقة التمثيل بجثامين 3 أشخاص فى المنيا

+90.. الزمالك يعود للانتصارات فى الدورى بفوز قاتل أمام فيوتشر

مسافة السكة.. طلابنا العائدون من «أوكرانيا» يتحدثون لـ«الدستور»

أسباب توقيع محمد أبوجبل للنصر السعودى

وفاة المتهم الثانى بـ«مذبحة المرج» بعد إحالته للمفتى

«اللهم بلغنا رمضان».. الإفتاء تعلن الجمعة غرة شهر شعبان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

لا عقوبة.. بلا نص

محمد العسيري

أيام دندرة.. بالقرب من أمل دنقل

خالد عكاشة

فى أوكرانيا.. مَن صنع الفخ ولِمَن؟

د.محمد شادي

أسلحة القرن الحادى والعشرين

ماجد حبته

حرب فى الفضاء!

وجيه أمين عبدالعزيز

من حقك أن تعرف.. قبل الزواج

فيصل شمس

من سينتصر في حرب أوكرانيا؟

عبد الرحيم طايع

عبقرية يسري نصر الله

صور

مباراة الزمالك وفيوتشر فى الدورى المصرى

عزاء الكاتب الصحفى محمود الكردوسى فى مسجد آل رشدان

مناقشة وتوقيع كتاب «دعاة عصر السادات» للكاتب الصحفي وائل لطفي

محطة تل أبيب

المزيد

بينيت: يجب وقف إراقة الدماء فى أوكرانيا.. ونتابع المفاوضات النووية بقلق

الاحتلال يعتقل 19 فلسطينيًا من الضفة الغربية

المستشار الألمانى يبدأ زيارته الأولى إلى إسرائيل