الأربعاء 02 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تحرير 6 محاضر ضد أصحاب مخابز مخالفة بالغربية

أصحاب مخابز مخالفة
أصحاب مخابز مخالفة

تمكنت حملة من مديرية التموين بالغربية، اليوم الأربعاء، من تحرير 6 محاضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية، يتلاعبون في مواصفات الخبز، في دائرة مركز بسيون.

واستهدفت الحملة التي أشرف عليها المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، التفتيش على المخابز فى مركز بسيون، وحررت 6 محاضر لمخابز ارتكبت مخالفات التلاعب فى الموازين، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية وأُحيلوا إلى النيابة.

وكان الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، قد شدد على ضرورة استمرار الحملات التموينية لردع المخالفين، وتطبيق القانون بصرامة لضمان الحفاظ على صحة المواطنين، وعدم تلاعب التجار بالأسعار، والحفاظ على الدعم الذى تقدمه الدولة للمواطنين، خاصة فى ظل الدعم الكبير الذى تقدمه الدولة لدعم منظومة الخبز.

علي صعيد آخر، تمكنت مديرية التموين بالغربية، اليوم الأربعاء، من ضبط 7 أطنان زيت مجهولة المصدر والبيانات، و5 آلاف عبوة سلع غذائية منتهية الصلاحية، و500 كيلو مقرمشات "سناكس" مجهولة بيانات الإنتاج والصلاحية، بأسواق طنطا.

كان المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، قد تلقى تقريرا بتمكن حملة للرقابة التموينية بالمديرية على الأسواق والمحلات والمصانع والمخازن بدائرة قسم ثان طنطا، من ضبط سيارة شيفرولية جانبو بفنطاس محملة بـ 7  أطنان زيت مجهول المصدر وبدون أي بيانات وأوراق تفيد قانونيتها وتم التحفظ على السيارة والحمولة.

كما أسفرت عن ضبط محل بيع مواد غذائية يقوم بعرض سلع غذائية منتهية الصلاحية للبيع، وتم التحفظ على كمية 5083 عبوة غذائية منتهية الصلاحية، وضبط مخزن مواد غذائية والتحفظ على 500 كيلو مقرمشات "سناكس" بدون بيانات تفيد صلاحيتها. 

تم التحفظ على جميع المضبوطات، وتحرير المحاضر لأصحابها، وإخطار النيابة المختصة لتجرى شئونها.

-تحرير الاتحاد محاضر مخالفات اصحاب مخابز بلدية وسياحية ببسيون

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وائل لطفي

التنمية بأثر رجعى

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