«سياحة النواب»: المشروعات التنموية غيرت وجه الحياة في مصر وأعادت لها رونقها الحضاري

قالت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، إن مشروعات البنية التحتية والتنموية في مصر تشهد تطورًا غير مسبوق لتعيد إلى مصر رونقها الحضاري العريق.

وأكدت نورا علي، في بيان لها، أن هذه المشروعات بمثابة مواجهة حازمة ودقيقة لأهم التحديات التي تواجه الدولة المصرية، وعلى رأسها الزيادة السكانية وإنهاء العشوائية السكنية التي أضرت كثيرًا بالمخططات العمرانية والمظهر الحضاري للدولة، كما أنها ساهمت في نشر العمران.

وأشارت رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يخاطب المصريين دومًا بمنتهى الشفافية والوضوح ويكشف أمامهم حجم التحديات ويضع لهم حلولًا مبتكرة قادرة على خلق مجتمع تنموي وتغيير وجه الحياة في مصر.

وتابعت:" الرئيس السيسي كعادته دومًا خلال افتتاحات المشروعات القومية يرسخ لأهمية المشاركة المجتمعية كضمانة للنهوض، وضرورة تكاتف الشعب مع الحكومة في الحفاظ على ما تحقق من إنجازات والمساهمة في استمراريتها".

وشددت رئيس لجنة السياحة، على ضرورة تكاتف مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في مواجهة التحديات القائمة والترويج لأهمية المشروعات التي تم تدشينها على مستوى معدلات التنمية.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، عددًا من المشروعات القومية في مجالات الرياضة والطرق والإسكان، في نطاق محافظة الجيزة.

وبدأت فعاليات الافتتاح بتلاوة آيات من القرآن الكريم، وشاهد الرئيس السيسي فيلما تسجيليا بعنوان "ملحمة بناء"، والذى استعرض المشروعات القومية الجديدة التى تنفذها الدولة المصرية فى مختلف المجالات فى إطار خطة التنمية الشاملة للدولة المصرية.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، افتتاح مشروعات قومية جديدة فى مجال الطرق حيث شهد الرئيس السيسى- عبر الفيديو كونفرانس- افتتاح الطريق الدائري الأوسطي - طريق ترسا - تطوير طريق الجيزة - الفيوم - تطوير محور المريوطية - محور المنصورية.