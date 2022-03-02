الكنائس الكاثوليكية تحتفل بعيد ماريوحنا مارون وأربعاء الرماد

تحتفل الكنيسة المارونية في مصر اليوم بعيد مار يوحنّا مارون المعترف، بينما تحتفل الكنيسة اللاتينية بحلول أربعاء الرماد، هذا وتحتفل كنيسة الروم الملكيين بحلول أربعاء الأسبوع الأوّل من الصوم، وتذكار القدّيس الشهيد في رؤساء الكهنة ثيوذوتس أسقف كيرينة في قبرص الذي استشهد في عهد الإمبراطور ليكينيوس.

وبتلك المناسبات تلقي الكنيسة عظة تقول فيها كنت أظنّ أنّ الربّ لا يجترح المعجزات سوى استجابة لصلوات القدّيسين، لكنّني بتُّ أدرك الآن أن الربّ يجترح المعجزات أيضًا للخاطئ حالما تتواضع نفسه، لأنّه عندما يتعلّم الإنسان التّواضع، يصغي الربّ لصلواته.

يقول كُثُرٌ، لقلّة خبرتهم، أنّ هذا القدّيس أو ذاك قام بأعجوبة، غير أنّني أدركتُ أنّ الرُّوح القدس السّاكن في الإنسان هو الذي يقوم بالأعاجيب. يريد الربّ أن يخلص الجميع ويعيشوا إلى الأبد معه، ولذلك يصغي إلى الصلوات والتضرّعات التي يرفعها الإنسان الخاطئ لصالح الآخرين أو لنفسه.