الأربعاء 02 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

اجتماع لأمناء اللجان النوعية بـ«الحرية المصرى» لمناقشة خطط العمل بالإسكندرية

حزب الحرية المصري
حزب الحرية المصري بالإسكندرية

عقدت الامانة العامة لحزب الحرية المصرى بالإسكندرية برئاسة الدكتور إسماعيل أبوكليلة أمين عام الحزب في الإسكندرية، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع أمناء الأمانات واللجان النوعية وأمناء الأقسام، لمناقشة خطة العمل للحزب خلال الفترة القادمة، ووضع الإطار العام لتوسيع قاعدة انتشار الحزب بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور النائب أحمد مهنى، نائب رئيس الحزب والأمين العام، وعضو مجلس النواب، والمهندس محمد حامد الامين العام  المساعد وامين التنظيم ومحمد البرقى الأمين العام المساعد والدكتور هانى الكردى الامين العام  المساعد و اشرف الجبالى مساعد الأمين لشئون الإعلام .

وأكد الدكتور إسماعيل أبو كليلة إن الهدف من الاجتماع هو وضع رؤية نحو تحرك الحزب خلال الفترة المقبلة والتجهيز لخطة انتشار الحزب.

وطالب النائب أحمد مهنى ، بضرورة توسيع قاعدة الحزب جماهيريًا بالمحافظة، والعمل على وضع رؤية وخطة للفترة المقبلة وتنفيذها على أرض الواقع، مضيفا قيام الحزب بدوره نحو المسؤولية المجتمعية ومساندة الدولة المصرية فى خدمة المواطنين ورفع الشكاوى والمطالب للجهات المختصة.

كما استعرض عدد من أمناء الأمانات خطة الأمانة للفترة المقبلة، وتم تكريم الدكتورة وسام كتات أمينة المرأة بالإسكندرية على ما قدمته من أنشطة للحزب خلال الفترة الماضية.

حزب الحرية المصري بالإسكندرية
حزب الحرية المصري بالإسكندرية
حزب الحرية المصري بالإسكندرية
حزب الحرية المصري بالإسكندرية
حزب الحرية المصري بالإسكندرية
حزب الحرية المصري بالإسكندرية
الأمانة العامة الحرية المصري الإسكندرية انتشار الحزب التواصل مع المواطنين النائب أحمد مهني

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنمية بأثر رجعى

الأكثر قراءة

وفاة المتهم الثانى بـ«مذبحة المرج» بعد إحالته للمفتى

الأمم المتحدة تعتمد قرارًا بإدانة الهجوم الروسى على أوكرانيا

أسباب توقيع محمد أبوجبل للنصر السعودى

«اللهم بلغنا رمضان».. الإفتاء تعلن الجمعة غرة شهر شعبان

أول شعبان 2022.. اليوم إعلان مدى تحقق رؤية هلال شهر شعبان من عدمه بعد أذان المغرب

محمد رياض: البطولات الجماعية تستهوينى والدراما شهدت تطورًا كبيرًا فى السنوات الأخيرة (حوار)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

لا عقوبة.. بلا نص..

محمد العسيري

أيام دندرة.. بالقرب من أمل دنقل

خالد عكاشة

فى أوكرانيا.. مَن صنع الفخ ولِمَن؟

د.محمد شادي

أسلحة القرن الحادى والعشرين

ماجد حبته

حرب فى الفضاء!

وجيه أمين عبدالعزيز

من حقك أن تعرف.. قبل الزواج

فيصل شمس

من سينتصر في حرب أوكرانيا؟

عبد الرحيم طايع

عبقرية يسري نصر الله

صور

مباراة الزمالك وفيوتشر فى الدورى المصرى

عزاء الكاتب الصحفى محمود الكردوسى فى مسجد آل رشدان

مناقشة وتوقيع كتاب «دعاة عصر السادات» للكاتب الصحفي وائل لطفي

محطة تل أبيب

المزيد

بينيت: يجب وقف إراقة الدماء فى أوكرانيا.. ونتابع المفاوضات النووية بقلق

الاحتلال يعتقل 19 فلسطينيًا من الضفة الغربية

المستشار الألمانى يبدأ زيارته الأولى إلى إسرائيل