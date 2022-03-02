اجتماع لأمناء اللجان النوعية بـ«الحرية المصرى» لمناقشة خطط العمل بالإسكندرية

عقدت الامانة العامة لحزب الحرية المصرى بالإسكندرية برئاسة الدكتور إسماعيل أبوكليلة أمين عام الحزب في الإسكندرية، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع أمناء الأمانات واللجان النوعية وأمناء الأقسام، لمناقشة خطة العمل للحزب خلال الفترة القادمة، ووضع الإطار العام لتوسيع قاعدة انتشار الحزب بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور النائب أحمد مهنى، نائب رئيس الحزب والأمين العام، وعضو مجلس النواب، والمهندس محمد حامد الامين العام المساعد وامين التنظيم ومحمد البرقى الأمين العام المساعد والدكتور هانى الكردى الامين العام المساعد و اشرف الجبالى مساعد الأمين لشئون الإعلام .

وأكد الدكتور إسماعيل أبو كليلة إن الهدف من الاجتماع هو وضع رؤية نحو تحرك الحزب خلال الفترة المقبلة والتجهيز لخطة انتشار الحزب.

وطالب النائب أحمد مهنى ، بضرورة توسيع قاعدة الحزب جماهيريًا بالمحافظة، والعمل على وضع رؤية وخطة للفترة المقبلة وتنفيذها على أرض الواقع، مضيفا قيام الحزب بدوره نحو المسؤولية المجتمعية ومساندة الدولة المصرية فى خدمة المواطنين ورفع الشكاوى والمطالب للجهات المختصة.

كما استعرض عدد من أمناء الأمانات خطة الأمانة للفترة المقبلة، وتم تكريم الدكتورة وسام كتات أمينة المرأة بالإسكندرية على ما قدمته من أنشطة للحزب خلال الفترة الماضية.

حزب الحرية المصري بالإسكندرية

حزب الحرية المصري بالإسكندرية