مؤتمر شباب الباحثين بجامعة سوهاج يناقش آليات وأهمية النشر العلمي

يستمر المؤتمر العلمي السابع "الدولي الثاني" لشباب الباحثين بجامعة سوهاج، في عقد جلساته العلمية التي تقام بالمركز الدولي للمؤتمرات بمقر الجامعة الجديد، بمشاركة ٢٣ جامعة مصرية وعربية، حيث تم عقد جلسة علمية تحت عنوان "أهمية النشر العلمي" برئاسة الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج السابق، والدكتور بهيج الديب أستاذ متفرغ بكلية العلوم.

وفى هذا الصدد قال الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة، إن إدارة الجامعة تحرص على تنمية البحث العلمي ومساعدة الباحثين في نشر أبحاثهم داخلياً وخارجياً، لأهمية النشر العلمي الذي يسهم بدوره في رفع تصنيف الجامعة محلياً ودولياً.

وأشار الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ورئيس المؤتمر، إلى أن الهدف من تلك الجلسة هو تعريف شباب الباحثين بأهمية النشر العلمي وآليات النشر في المجلات العلمية المتخصصة، وذلك يأتي في إطار دعم إحتياجات البحث العلمى وتعظيم النشر الدولى للأبحاث العلمية وتحسين نوعيته، لتحقيق مزيداً من التقدم والإنجازات العلمية.

وأوضح الدكتور أحمد حسانين رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، أنه حاضر ‏في تلك الجلسة الدكتور عبدالله محمود اسماعيل مدير مركز النشر العلمي بالجامعة، حيث تحدث عن "دور مركز النشر العلمي بالجامعات المصرية ومركز النشر العلمي بجامعة سوهاج كنموذج"، كما حاضرت الدكتورة شويكار جابر ‏مدير القسم البريطاني الدولي بالمدارس الدولية وألقت محاضرة تعريفية عن الايلتس، مضيفاً أن الدكتور عمر عبد الحميد يوسف مدرس بكلية الطب البشري وعضو بمركز النشر بالجامعة، قدم محاضرة عن معايير تصنيف تايمز العالمي للجامعات.