الأربعاء 02 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ سوهاج يبحث الموقف التنفيذي لمشروعات «حياة كريمة»

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

عقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، الاجتماع الدوري الأسبوعي لمناقشة آخر المستجدات ونسب التنفيذ ومعدلات الأداء بمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، بحضور اللواء أ.ح أحمد فتحي رئيس الشعبة الهندسية بالجيش الثالث الميداني، والسيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، والعميد أ.ح سامح الشهاوي نائب رئيس الشعبة الهندسية، واللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام للمحافظة، وممثلي دار الهندسة التابعة لمجلس الوزراء، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، وعدد من وكلاء الوزارات ورؤساء المصالح الحكومية المعنية.

تناول الاجتماع آخر المستجدات بالنسبة لمشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "، ونسب التنفيذ بالمشروعات، وموقف قطع الأراضي المطلوبة لإقامة المشروعات، مؤكدا على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية الموضوعة للانتهاء من كافة المشروعات، والالتزام بأعلى معايير الجودة في التنفيذ.

ناقش المحافظ كذلك مع الأجهزة التنفيذية موقف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، مشددا على المتابعة المستمرة على مدار الساعة، ومنع التعدي على أي شبر من الأراضي الزراعية، لافتا إلى حرمان المتعدين من أي نوع من أنواع الدعم المقدم من الدولة، ناقش الاجتماع كذلك موقف رصف طريق سوهاج أخميم بداية من كوبري أخميم وحتى صينية أخميم، ووجه المحافظ بسرعة إنهاء أعمال المرافق بالطريق تمهيدا للبدء في أعمال الرصف.

وتطرق الاجتماع كذلك لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروع تطوير مدخل سوهاج الشرقي، وتدبيش ترعة الخلوة بأخميم، ووجه المحافظ بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد للانتهاء من المشروع، واختتم الاجتماع بمناقشة موقف تقنين أراضي الدولة والمصالحات، وضرورة بذل المزيد من الجهد للارتقاء بنسب ومعدلات اعتماد عقود التقنين.

وفي نهاية الاجتماع قام محافظ سوهاج بتكريم كل من "المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، والمهندس أشرف علي عبد الرحمن رئيس قطاع الدعم الفني بشركة المياه، والمهندس مؤمن محمد عبد الحميد مدير مديرية الطرق والنقل بسوهاج، ومحمد فتحي حسين وكيل الإدارة العامة لقطاع شئون مكتب السيد الوزير المحافظ، ومحمد كامل عبد الباري مدير العلاقات العامة والإعلام بديوان عام المحافظة، وكلا من " وائل حسن كمال الدين، وأميرة سالم محمد " عضوي مكتب السيد الوزير المحافظ، واسم المرحوم "سمير علي أحمد" عضو العلاقات العامة والإعلام بالديوان العام سابقا، وذلك نظرا لجهودهم وتفانيهم في أداء مهام العمل، حيث منحهم السيد المحافظ شهادات التقدير، معربا عن تقديره لمجهوداتهم خلال الفترة الماضية.

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