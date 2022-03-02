أول شعبان 2022.. اليوم إعلان مدى تحقق رؤية هلال شهر شعبان من عدمه بعد أذان المغرب

يبحث العديد من المواطنين عن موعد هلال شهر شعبان حتى تصدر هاشتاج أول شعبان 2022، محركات البحث على جوجل، ويولد هلال شهر شعبان مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السابعة والدقيقة 35 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي اليوم الأربعاء الموافق 29 من رجب 1443هـ الموافق 2/3/2022م (يوم الرؤية)، ولذا يكون اول شعبان 2022 بعد غد الجمعة.

موعد رؤية هلال شهر شعبان 2022

وبحسب ما أعلنته البحوث الفلكية عن أول شعبان لعام 2022، حيث يغرب القمر (في طور الهلال القديم) قبل غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) في مكة المكرمة بـ 10دقائق، وفي القاهرة بـ 12 دقيقة، وفي محافظات جمهورية مصر العربية بمدد تتراوح بين (9 – 13 دقيقة).

وبحسب ما أعلنته البحوث الفلكية في العواصم والمدن العربية والإسلامية، فإنه يظهر بمدد تتراوح بين (2 - 20 دقيقة).

أما في داكار بالسنغال فإن القمر يغرب بعد غروب شمس ذلك اليوم بدقيقتين، وفي نواكشوط بموريتانيا فإن القمر يغرب بعد غروب شمس ذلك اليوم بدقيقة واحدة، ويكون يوم غدا الخميس 3/3/2022م هو المتمم لشهر رجب 1443هـ، وتكون غــرة شهـــر شعبان 1443هـ فلكياً يوم الجمعة 4/3/2022م.

وبحسب بيان دار الإفتاء المصرية فمن المقرر أن تعلن دار الإفتاء المصرية، عن مدى تحقق رؤية هلال شهر شعبان من عدمه، بعد أذان المغرب، اليوم الأربعاء الموافق 29 من شهر رجب، و2 مارس 2022.

كان الدكتور جاد القاضى، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كشف عدد الأيام المتبقية على موعد أول أيام شهر رمضان 2022، وذلك وفقا للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد.

ويتبقى من الأيام 29 يومًا على موعد أول أيام الشهر الكريم، لافتًا إلى أنه وفقا للحسابات الفلكية متوقع أن يكون 2 أبريل القادم هو أول أيام شهر رمضان المبارك فلكيا، وسيكون شهر شعبان 29 يوما العام الهجري الجاري.​