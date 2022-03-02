الأربعاء 02 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الوكالة المصرية للشراكة» تبحث التعاون مع مؤسسة مجدي يعقوب للقلب في إفريقيا

السفير خليل والدكتور
السفير خليل والدكتور مجدي يعقوب

التقى السفير محمد خليل، أمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، الدكتور مجدي يعقوب في إطار متابعة أنشطة التعاون القائم منذ التوقيع على مذكرة التفاهم لوضع حجر الأساس لإنشاء مركز مصر رواندا لأمراض القلب في ديسمبر الماضي. 

وأوضح السفير خليل أن مشروع التعاون القائم مع مؤسسة الدكتور مجدي يعقوب يعد المشروع التنموي الأبرز في إطار الدبلوماسية الطبية للوكالة في إفريقيا.

وقال: "نتطلع لأن يصبح مركز مصر رواندا لأمراض القلب مركزًا إقليميًا للعلاج والتدريب والبحوث ورمزًا لدور مصر في تعزيز التضامن الإفريقي ودعم دول القارة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأجندة إفريقيا 2063".

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون في عدد من المجالات المتعلقة بتقديم الدعم الفني للدول الإفريقية في مجال الوقاية والعلاج من أمراض القلب، والمشاركة في توفير الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة لعلاج مرضى القلب في الدول الإفريقية، وتدريب الأطباء الأفارقة بمركز أسوان للقلب.

وشملت المناقشات إمكانية إجراء بعض العمليات الجراحية للحالات المستعصية بالمركز، وذلك في إطار المساعدات التي تقدمها الوكالة كأداة تنموية لوزارة الخارجية، فيما رحبت مؤسسة الدكتور مجدى يعقوب بتوفير خبراتها وإمكانياتها للدول الإفريقية بالتعاون مع الوكالة.

مجدى يعقوب وزارة الخارجية أمراض القلب مؤسسة مجدي يعقوب الوكالة المصرية للشراكة أفريقيا

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