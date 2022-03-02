7.1 مليار جنيه مبيعات «المصرية لإنتاج الإيثيلين» في 2021

قال الكيميائي محمد علي حسنين، رئيس الشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته (إيثيدكو)، إن الشركة أنتجت أكثر من 274 ألف طن من الإيثيلين، ساهمت في الوفاء باحتياجات المشروعات بعدد من شركات قطاع البترول مثل سيدبك والبتروكيماويات المصرية، كما تم إنتاج أكثر من 280 ألف طن من البولي إيثيلين لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية بحجم مبيعات بلغ 1ر7 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة لاعتماد نتائج أعمال عام 2021، حيث يُعد مجمع إنتاج البتروكيماويات التابع للشركة بالإسكندرية أحد أهم وأحدث مشروعات هذه الصناعة في مصر، والذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي في عام 2017.

وأشار رئيس الشركة إلى فتح أسواق جديدة للتصدير هذا العام في عدد من الدول مثل سيرلانكا وكندا وأوروجواي والدومينكان وجامبيا وبوركينافاسو، بالإضافة إلى المنتجات الثانوية التي بلغت كميتها أكثر من 28 ألف طن، وجرى تعظيم الاستفادة منها بتصديرها وبيعها بالسوق المحلي بدلاً من استخدامها كوقود حريق.

وأوضح أنه بالرغم من التأثير الواضح لجائحة كورونا على الاقتصاد العالمي إلا أن النتائج المحققة تعكس نجاح الشركة في الحفاظ على كفاءة الإنتاج ومستوى الأداء وتشغيل مصانعها وفق أعلى معايير السلامة والاستدامة.

وأضاف حسنين أن تلك النتائج ساهمت في رفع إيرادات المبيعات في الفترة من 2017 منذ بدء الإنتاج حتى 2021 إلى نحو 2.1 مليار دولار بكميات تصل لنحو 1.7 مليون طن بولي إيثيلين و224 ألف طن منتجات ثانوية مما يعزز من مكانة مجمع (إيثيدكو) كرافد رئيسي لتعظيم القيمة المضافة من الغاز الطبيعي واستخدامه كمادة خام في الصناعة البتروكيماوية.

وأشار إلى اهتمام (إيثيدكو) بتطوير قدراتها الإنتاجية من خلال المشروع الجاري دراسته؛ لإضافة وحدة جديدة لتلوين وتحبيب البولي إيثيلين لاستخدامه في المواسير الخاصة بشبكات البنية الأساسية من غاز طبيعي والمياه والصرف، للمساهمة في الوفاء بمتطلبات مشروعات البنية الأساسية والمشروعات القومية الحالية كمشروع حياة كريمة.

وأوضح حسنين أن (إيثيدكو) حافظت خلال عام 2021 على سجلها المتميز الخالي من الإصابات والحوادث؛ من خلال اتباع أعلى معايير السلامة والحفاظ على البيئة، وفقًا لاستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية في هذا المجال، حفاظاً على العاملين والأصول مما أدى إلى تحقيق أكثر من 2.3 مليون ساعة عمل آمنة خلال العام، والحفاظ على سلامة أصولها.