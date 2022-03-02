«النقض» تؤيد السجن والعزل من الوظيفة لعاملين بالصحة بتهمة الرشوة

أيدت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، الحكم بالسجن المشدد من 3 إلى 5 سنوات والغرامة المالية والعزل من الوظيفة لـ موظفين عموميين بمديرية الصحة والسكان بالجيزة لاتهامهما بجريمة رشوة.



وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين بدائرة محافظة الجيزة وبصفتهما موظفين عموميين بمديرية شئون الصحة والسكان بالجيزة، بطلب الأول لنفسه وللمتهم الثانى مبلغًا ماليًا قدره 3 آلاف جنيه على سبيل الرشوة من ملاك الحانوت «اكسبشن»، وأخلّ الأول بواجبات وظيفته وهو عدم تحرير محاضر للحانوت المذكور.

وأن الثاني غير مختص وغير مخول له أي عمل في محل الواقعة حيث إنه مفتش صحة بدائرة قسم الهرم، فقصد المتهمان مقر عمل الأخير وأخذا ما طلباه لبلوغ مقصدهما فتمت الجريمة بناء على ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.



تم ضبط المتهمين أحالتهما النيابة العامة لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها بالسجن المشدد وبطعنهما على الحكم أمام محكمة النقض يصبح الحكم نهائيًا وباتًا يتم تنفيذه.