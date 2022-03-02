إصابة 21 إثر انقلاب سيارة بالطريق الأوسطي

انتقلت الأجهزة الأمنية قبل قليل، لموقع إصابة 21 شخصًا، إثر حادث انقلاب ميني باص من أعلى الطريق الأوسطي بعد نزلة البدرشين.

وتلقت غرفة عمليات المرور إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع حادث مروري بالطريق الأوسطي بعد نزلة البدرشين.

وعلى الفور، انتقلت أجهزة الأمن مدعومة بسيارات الإسعاف، وتبيَّن انقلاب ميني باص من أعلى الطريق، وأسفر الحادث عن إصابة 21 شخصًا، وتم نقل 20 من المصابين لمستشفى الهرم ومصاب واحد لمستشفى البدرشين، كما تم رفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.