الأربعاء 02 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

شرح درس رياضيات جديد لطلاب «4 ابتدائي» على قناة «مدرستنا»

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

طرحت قناة «مدرستنا 1» سؤالاً على طلاب الصف الرابع الابتدائي جاء نصه: «إذا رغبت في تجميع مبلغ 545 جنيهاً لشراء لعبة، وادخرت 5 جنيهات، فكم يومًا تحتاج لادخار المبلغ؟».

وقالت القناة عبر صفحتها على فيسبوك: «تعالوا طلاب الصف الرابع الابتدائي، نتعرّف كيف يمكننا حل المسألة بطريقة مُبسطة، من خلال الفيديو التالي، من درس "القسمة باستخدام نموذج مساحة المستطيل- مادة  الرياضيات».

https://fb.watch/buSXUL7HDO/

وفي حال فاتكم أي درس زوروا القناة على يوتيوب وتابعوا كل الدروس بتقنية HD من اللينك التالي:

https://www.youtube.com/c/

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