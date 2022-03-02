شرح درس رياضيات جديد لطلاب «4 ابتدائي» على قناة «مدرستنا»

طرحت قناة «مدرستنا 1» سؤالاً على طلاب الصف الرابع الابتدائي جاء نصه: «إذا رغبت في تجميع مبلغ 545 جنيهاً لشراء لعبة، وادخرت 5 جنيهات، فكم يومًا تحتاج لادخار المبلغ؟».

وقالت القناة عبر صفحتها على فيسبوك: «تعالوا طلاب الصف الرابع الابتدائي، نتعرّف كيف يمكننا حل المسألة بطريقة مُبسطة، من خلال الفيديو التالي، من درس "القسمة باستخدام نموذج مساحة المستطيل- مادة الرياضيات».

https://fb.watch/buSXUL7HDO/

وفي حال فاتكم أي درس زوروا القناة على يوتيوب وتابعوا كل الدروس بتقنية HD من اللينك التالي:

https://www.youtube.com/c/