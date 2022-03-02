الأربعاء 02 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيل تعليم مطروح يتفقد مسار العملية التعليمية بمدرسة العبور

جولة وكيل تعليم مطروح
جولة وكيل تعليم مطروح

قام عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح،  بجولة تفقدية مفاجئة لمدرسة العبور 2 الابتدائية في حي الشروق لمتابعة مسار العملية التعليمية وانتظام الدراسة بها بحضور حسن فوزي عضو إدارة متابعة المديرية وأحمد صلاح موجه مالي وإداري.

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جولة وكيل تعليم مطروح 

وتابع وكيل تعليم مطروح شرح الحصص بالفصول التعليمية مقيماً المستوى العلمي للطلاب في مادتي اللغة العربية والإنجليزية ومستوي القراءة والكتابة في الصفوف الدراسية 

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جولة وكيل تعليم مطروح 


حيث وجه وكيل تعليم مطروح مدير المدرسة بتخصيص جزء من الحصة الدراسية لرفع مستوى التلاميذ. 

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جولة وكيل تعليم مطروح 

وشهد وكيل تعليم مطروح احتفالية رياض الأطفال بالعبور بذكرى الإسراء والمعراج مهنئاً البراعم ومشرفاتهم بتلك الذكرى الدينية العطرة. 

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جولة وكيل تعليم مطروح 

وأكد  وكيل تعليم مطروح  في نهاية جولته استمراره في القيام بجولات ميدانية مفاجئة وموسعة بكافة الإدارات التعليمية للاطمئنان على انتظام الدراسة بكافة مدارس المحافظة، مشيرا  أن  تعليم مطروح حريص علي تجهيز  البيئة المناسبة وتقديم كافة أوجه الدعم لأبنائنا الطلاب  وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع. 

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جولة وكيل تعليم مطروح 
وكيل وزارة التربية والتعليم العملية التعليمية رياض الاطفال تعليم مطروح جولات ميدانية

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وائل لطفي

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