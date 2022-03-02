جو بايدن يعلن إغلاق الأجواء الأمريكية أمام الطائرات الروسية

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء إغلاق الأجواء الأمريكية أمام الطائرات الروسية.

وأكد بايدن خلال خطاب حالة الاتحاد أن واشنطن وحلفائها يفرضون عقوبات قاسية على موسكو، معتبرا أن روسيا ستدفع ثمن الحرب على المدى البعيد.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قال إن واشنطن لن تتدخل في الصراع بين روسيا وأوكرانيا وأنها قررت نشر قوات إضافية في أوروبا لحماية الحلفاء في الناتو فقط.

وحسبما أفاد موقع قناة “العربية”، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، أكد بايدن أن الدبابات الروسية قد تقتحم أوكرانيا لكنها عاجزة عن كسب العقول والقلوب، مشيرًا إلى أن العالم يشهد معركة بين الأنظمة الديمقراطية والاستبدادية.

وقال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قام قبل 6 أيام بمحاولة زعزعة استقرار العالم الحر، اعتقادا منه أنه يستطيع تنفيذ أجندته لكنه “أخطأ تقدير ذلك بشكل سيء”.

وأضاف بايدن في خطاب حالة الاتحاد السنوي أن بوتين اعتقد أنه سيغزو الأراضي الأوكرانية ولن يلقى رد فعل من العالم لكنه “واجه مقاومة لم يكن يتوقعها وواجه شعب أوكرانيا”.

وأثنى الرئيس الأمريكي على الأوكرانيين و “الشجاعة والبسالة التي ألهمت العالم” التي أظهروها بعد الغزو الروسي. وقد حضر خطاب حالة الاتحاد للرئيس الأمريكي السفيرة الأوكرانية لدى واشنطن أوكسانا ماكاروفا.

وأكد بايدن مساندة الولايات المتحدة الشعب الأوكراني، مهدداً بالوقوف في وجه الغزو الروسي لأوكرانيا لإعادة الاستقرار لأوروبا، واصفاً الحرب الروسية بأنها "متعمدة وغير مبررة"، ومشيراً إلى أن بوتين رفض محاولات الدبلوماسية.

ونفى الرئيس الأمريكي أن يكون الكونجرس "متردداً" في مواجهة الغزو الروسي لأوكرانيا قائلاً إن “بوتين مخطئ في ذلك”.

وظهر العديد من أعضاء الكونجرس الأمريكي، اليوم، وهم يرتدون ملابس تحمل لون علم أوكرانيا، لإظهار دعمهم ووقوفهم إلى جانب كييف، وذلك في إطار حضور خطاب حالة الاتحاد الذي يلقيه الرئيس الأمريكي جو بايدن.