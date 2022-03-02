الأربعاء 02 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

البابا تواضروس الثانى يستأنف عظته الأسبوعية بحضور شعبى.. اليوم

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

يعقد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، اجتماع الأربعاء الأسبوعي في كنيسة السيدة العذراء، والقديس الأنبا بيشوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وسوف يسمح بالحضور الشعبي للاجتماع وذلك بشكل محدود، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يحضر فيها الشعب الاجتماع الأسبوعي لقداسة البابا، بعد أن ظلت العظة تبث عبر القنوات الفضائية المسيحية، وشبكة الإنترنت منذ الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر ٢٠٢٠، وذلك بعد استئناف الاجتماع عقب توقفه حوالي ستة شهور من مارس وحتى سبتمبر ٢٠٢٠؛ بسبب ظروف تفشي فيروس كورونا المستجد.

البابا شنودة الثالث أول من أدخل العظة الأسبوعية

جدير بالذكر، أن البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الـ 117 هو أول بابا في تاريخ الكنيسة يعتمد عظة الأربعاء كطقس كنسي متبع، حيث بدأها عام 1964 لما كان أسقفًا للتعليم وظهرت العظة كاجتماع صغير في مطعم الكلية الإكليريكية. 

وبمرور الوقت صار لأسقف التعليم، محبين ومريدين يرغبون فى الاستماع إلى محاضرته، التي يمزج فيها بين السياسة والثقافة والروحانيات، بما كان يمتلكه من مهارات في الخطابة ووعي كبير.

وانتقلت العظة إلى الكنيسة المرقسية  بكلوت بك، من أجل إفساح المجال لعدد أكبر من الحاضرين، ولما تم اختياره بطريركا نقلت العظة إلى القاعة الكبرى بالكاتدرائية عقب افتتاحها.

ومن جهته بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صوم الكبير والمعروف باسم "صوم القيامة"، ويمتد نحو 55 يومًا تنتهي بليلة سبت النور أو ليلة عيد القيامة.

والصوم الكبير يعد صومًا من الدرجة الأولى، والذي تمتنع فيه الكنيسة عن تناول المنتجات الحيوانية والأسماك والألبان مكتفيًا بالإكلات النباتية، ويقطع فيه أقباط الكنيسة الأرثوذكسية الطعام من 12 منتصف الليل حتى الغروب، و تقام الطقوس والصلوات داخل الكنائس في الأسبوع الأول في شكل قداس يومي، وبدءً من الأسبوع الثاني للصوم الكبير فتقيم الكنائس الأرثوذكسية قداسين يوميًا.

القنوات الفضائية الكنيسة القبطية البابا شنودة السيدة العذراء البابا تواضروس فيروس كورونا كنيسة السيدة العذراء

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وائل لطفي

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