مسئول أمريكى: لا نزال نرى قتالاً عنيفاً في خاركيف الأوكرانية وما حولها

صرّح مسئول دفاعي أمريكي رفيع المستوى أن بلاده لا تزال ترى قتالاً عنيفاً في مدينة خاركيف الأوكرانية وما حولها.



ونقلت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم عن المسئول الدفاعي الأمريكي، الذي لم تذكر اسمه، قوله إن هذه المنطقة لا تزال تتنازع عليها الأطراف بشدة.



وأكد المسئول الأمريكي على أن القوات الروسية تواصل التقدم في الجنوب الأوكراني وتحقق "مزيداً من النجاح هناك، من حيث التحرك على طول محاورها".



وتابع المسئول الدفاعي أن مدينة خيرسون الأوكرانية تبدو "مدينة متنازع عليها إلى حد كبير في هذه المرحلة".