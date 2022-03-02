«رويترز» تكشف احتمالية خروج أحد أكبر البنوك الأوروبية من روسيا

قال مصدران مطلعان لوكالة "رويترز": إن بنك "رايفيزن" الدولي النمساوي يبحث مغادرة روسيا، في خطوة من شأنها أن تجعله أول بنك أوروبي يفعل ذلك منذ غزو روسيا لأوكرانيا.

وقال أحد المصدرين للوكالة: إن مثل هذا القرار، الذي قد يؤدي إلى انسحاب أحد أكبر البنوك في أوروبا الوسطى والشرقية من روسيا وأوكرانيا، ليس وشيكًا، لكن يمكن أن يحدث إذا احتاجت أعماله في روسيا إلى مزيد من السيولة أو رأس المال.

ويعمل بنك رايفيزن في روسيا منذ انهيار الاتحاد السوفيتي قبل ثلاثين عامًا، وساهمت أعماله هناك - البنك رقم 10 في روسيا من حيث الأصول - بما يقرب من ثلث صافي ربح المجموعة البالغ 1.5 مليار يورو (1.7 مليار دولار)، العام الماضي.

وتابعت الوكالة: أن الشركات الأجنبية التي لها عمليات في روسيا تبحث في كيفية التكيف مع العقوبات الشديدة التي فرضها الغرب على موسكو، والاضطرابات التي أعقبت ذلك والتي عصفت بالأسواق الروسية.

وقال متحدث باسم بنك رايفيزن في فيينا "ليس لدى بنك رايفيزن الدولي أي خطط لمغادرة روسيا" ، رافضًا أي تعليق آخر.

وقال شخص ثان للوكالة: "إن بنك الاحتياطي الهندي يمكنه الخروج من روسيا وأوكرانيا من خلال تسليم الملكية إلى كيان آخر دون الخوض في تفاصيل، وقال ذلك الشخص إن التعليق المؤقت للنشاط كان أيضًا خيارًا".

وتابعت الوكالة: أن التكلفة المحتملة لبنك الاحتياطي الهندي للانسحاب من روسيا وأوكرانيا غير واضحة، وقال كلا المصدرين، إنه قوي من الناحية المالية بما يكفي لتحمل أي توقف لعملياته المصرفية هناك.

وقال المصدر الثاني، إن أي قرار بمغادرة روسيا يجب أن يتم بالتنسيق مع البنك المركزي ، الأمر الذي قد يفرض شروطه الخاصة.

وقالت وزارة المالية النمساوية، هذا الأسبوع، إن بنك الاحتياطي الهندي "في وضع جيد لجميع الاحتمالات".

استثمر بنك الاحتياطي الهندي 2.4 مليار يورو في شركته الفرعية الروسية ، التي كانت تمتلك أصولًا بقيمة 11.96 مليار يورو في نهاية العام الماضي.

سيؤدي شطب كليهما إلى خفض ما يزيد قليلًا عن 100 نقطة أساس من نسبة الأسهم الأساسية للمجموعة - وهي مقياس رئيسي للقوة المالية - البالغة 13.14٪، وفقًا لحسابات "رويترز".