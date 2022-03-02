الأربعاء 02 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تقرير أفريقى: مصر نجم صاعد فى مجال مصادر الطاقة المتجددة

الطاقة المتجددة
الطاقة المتجددة

قال موقع "أفريكان بيزنس" إن مصر نجم صاعد في مجال مصادر الطاقة المتجددة وتتمتع  بفرصة فريدة لتطوير مصادر طاقة جديدة غير كربونية لتحقيق نموها الاقتصادي، كما أبرز الموقع، مشاركة مصر في معرض الشرق الأوسط للطاقة بدبي.

 

وتابع: سيقوم خبراء الطاقة المصريون بنقل رؤى مهمة حول التخطيط وتمويل إزالة الكربون عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

 

يُقام معرض الشرق الأوسط للطاقة 2022 في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 7 إلى 9 مارس.

 

وتابع: أن مصر باتت المصدر الجديد للطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا معتبرا أن موقع مصر، جعلها نجمًا عالميًا صاعدًا في مجال مصادر الطاقة المتجددة مع إمكانات جديدة هائلة لخلق مزيج غني من الطاقة يدعم مبادرات التنمية الوطنية.

 

وذكر أن قطاع الطاقة المصري سيحظى باهتمام كبير خلال معرض الشرق الأوسط للطاقة بدبي الشهر المقبل.

 

ويُعقد المؤتمر تحت رعاية  الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم ، نائب حاكم دبي ، وتستضيفه وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة ، ويعتبر معرض الشرق الأوسط للطاقة دبي ، الحدث الأكثر شهرة وشمولاً في مجال الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. 

 

ومن المتوقع أن يستقطب الحدث أكثر من 18000 متخصص في مجال الطاقة لحضور مؤتمر مدته ثلاثة أيام يضم خمسة أقسام رئيسية للمنتجات: الحلول الذكية ، والطاقة المتجددة والنظيفة ، والطاقة الحرجة والاحتياطية ، والنقل والتوزيع ، واستهلاك الطاقة وإدارتها.

 

وتابع الموقع: مع التوسع المستمر في حقول الغاز البحرية وزيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال ، تتمتع مصر بفرصة فريدة لتطوير مصادر طاقة جديدة غير كربونية لتحقيق نموها الاقتصادي و يفتح الانتشار السريع لمحطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الطريق أمام مصر لتحقيق هدفها المتمثل في تحقيق 42٪ من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2035. 

 

ولفت إلى أنه قد تم تعزيز هذا المكسب الآن من خلال إمكانات الهيدروجين الهائلة كما هو واضح في إعلانات مشروع الهيدروجين الأخضر الأخيرة وفي انتظار الحكومة. 

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وائل لطفي

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