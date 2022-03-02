«الصوفية» تختتم احتفالاتها بمولد السيدة زينب

اختتمت الطرق الصوفية، منذ قليل، احتفالاتها وفعالياتها بمولد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها، وذلك بحضور كبار مشايخها، حيث كان من بين الحاضرين شيوخ الطريقة الهاشمية والطريقة الضيفية والطريقة التجانية والطريقة العزمية والطريقة الصديقية الشاذلية، وعدد كبير من شيوخ وعلماء التصوف الإسلامي.

ونظمت الطرق الصوفية حلقات الذكر والإنشاد الديني بجميع مقراتها وساحاتها، وبمشاركة واسعة من مريدي وأحباب آل البيت الذين جاءوا منذ الصباح الباكر للمشاركة في هذه الفعاليات الدينية التي تقام كل عام بمشاركة محلية وعالمية، حيث يعتبر مولد السيدة زينب من المواد الكبرى التي تحييها الطرق الصوفية في مصر.

وتوافد منذ الصباح الباكر المئات من مريدي الطرق الصوفية وأحباب آل البيت على منطقة السيدة زينب، للمشاركة في الليلة الختامية لمولدها رضي الله عنها وأرضاها، والتي تقام اليوم الثلاثاء.

وتشارك في هذه الفعاليات ٥٠ طريقة صوفية من خلال إقامة الساحات والخدمات المختلفة لاستقبال الزائرين والمحبين الذين اعتادوا المشاركة في هذه الفعاليات الدينية التي تقام كل عام في الموعد نفسه، وتنظم الطرق الصوفية حلقات ذكر صوفية وإنشادية داخل ساحاتها ومقراتها المنتشرة حول مسجد ومقام السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها.

وأدى زوار وأحباب السيدة زينب، صلاة الظهر والعصر والمغرب داخل مسجدها، وردد أتباع الطرق الصوفية القصائد الدينية بجوار مقامها الشريف، حيث عمت حالة من الفرحة والسعادة والانشراح بين المريدين الذين جاءوا من كل مكان للاحتفال بيوم مولدها الشريف.

حيث عمت حالة من الفرحة والسعادة والانشراح بين المريدين الذين جاءوا من كل مكان للاحتفال بيوم مولدها الشريف الذي تحتفل به التيارات الصوفية كل عام بحاله من الفرحة والسعادة والانشراح حيث استمرت الفعاليات لمدة أسبوع كامل.