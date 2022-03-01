الثلاثاء 01 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع زوجين في بولاق الدكرور.. والتحريات: «تسريب غاز وراء الواقعة»

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

كشفت تحريات أجهزة البحث الجنائي في الجيزة كواليس العثور على جثتي زوجين داخل شقتهما في بولاق الدكرور، حيث كشفت التحريات عن تعرض الزوحين  لاختناق بسبب تسرب الغاز، وتم نقل الجثتين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغًا يفيد بالعثور على جثتين لزوجين داخل مسكنهما، انتقل المقدم محمد طبلية رئيس مباحث بولاق الدكرور، ومعاونه الرائد محمد سكر، وتبين عدم وجود إصابات ظاهرية بهما، وأن سبب الوفاة تعرضهما لاختناق بسبب تسرب الغاز.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 

قسم شرطة النيابة الإجراءات القانونية الواقعة بولاق الدكرور تسريب غاز البحث الجنائي إتخاذ الإجراءات القانونية في بولاق الدكرور

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