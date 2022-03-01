مصرع زوجين في بولاق الدكرور.. والتحريات: «تسريب غاز وراء الواقعة»

كشفت تحريات أجهزة البحث الجنائي في الجيزة كواليس العثور على جثتي زوجين داخل شقتهما في بولاق الدكرور، حيث كشفت التحريات عن تعرض الزوحين لاختناق بسبب تسرب الغاز، وتم نقل الجثتين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغًا يفيد بالعثور على جثتين لزوجين داخل مسكنهما، انتقل المقدم محمد طبلية رئيس مباحث بولاق الدكرور، ومعاونه الرائد محمد سكر، وتبين عدم وجود إصابات ظاهرية بهما، وأن سبب الوفاة تعرضهما لاختناق بسبب تسرب الغاز.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.