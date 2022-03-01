الثلاثاء 01 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

نقل موظفيها للعاصمة الإدارية ومواصلة جولات التميز الحكومي.. حصاد «التخطيط» في 24 ساعة

الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

شهدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهات التابعة لها، الثلاثاء، نشاطًا مكثفًا تستعرضه «الدستور» في السطور التالية:


اجتمع محمد فريد، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للمشروعات القومية مع فريق العمل بقطاع المشروعات القومية داخل مبنى الوزارة بالعاصمة الإدارية، لمناقشة والاطلاع على كيفية سير العمل في المقر الجديد، وتسكين موظفي القطاع في مكاتبهم الجديدة، وأكد أن الانتقال للعاصمة الإدارية خطوة مهمة في إطار تحول الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، حيث ستكون الأعمال هناك مميكنة بالكامل، كما يأتي الانتقال في ضوء العمل على تطوير وتحديث منظومة العمل والمتابعة بالوزارة.

https://www.dostor.org/3729469

انتهت جائزة مصر للتميز الحكومي من إعداد وتأهيل مقيمي التميز الداخلي بمصلحة الشهر العقاري التابعة لوزارة العدل؛ وذلك استكمالًا لمراحل منظومة التميز الداخلية التي أطلقتها الجائزة وفقًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء التي أعلنها في الحفل الختامي للدورة الثانية للجائزة، قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن تنفيذ منظومة الجوائز الداخلية في الجهات الحكومية بالجهاز الإداري للدولة يأتي انطلاقًا من حرص إدارة جائزة مصر للتميز الحكومي على تنفيذ أهداف رؤية مصر 2030.

https://www.dostor.org/3729577

وقع المعهد المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مذكرة تفاهم مع جامعة جورج واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية في مجال بناء وتطوير وتنمية القدرات البشرية، ووقع المذكرة الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، والدكتور أيمن الطرابيشي الرئيس والمدير التنفيذي للمركز الدولي للأعمال الصغيرة بجامعة جورج واشنطن.

https://www.dostor.org/3729641


اختتمت فعاليات المؤتمر الدولي وخطة التنمية المستدامة، والذي نظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان،  برئاسة السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، وبمشاركة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر، وجامعة الدول العربية، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مساء أمس الإثنين.
https://www.dostor.org/3729753

 

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وائل لطفي

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