«الضيفية الخلوتية» تحتفل بالليلة الختامية لمولد السيدة زينب

بدأت الطريقة الضيفية الخلوتية، منذ قليل، احتفالها بمولد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها، بمشاركة المئات من مريدي وأحباب الطرق الصوفية بمصر والعالم الإسلامي.

وتوافد المريدين على مولد السيدة زينب في الساعات المبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، للاحتفال بالليلة الختامية لمولد كريمة الدارين عقيلة بني هاشم السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها.

ويشارك في الفعاليات الدكتور محمود أبوعلي شيخ الطريقة الضيفية الخلوتية، والشيخ مظهر الضيفي نائب الطريقة الضيفية بمحافطات وسط وجنوب الصعيد، وعدد آخر من مريدي وأتباع الطرق الصوفية بمصر.