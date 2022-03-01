الثلاثاء 01 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الإحصاء: 11.5 مليار دولار واردات مصر من دول شرق أوروبا خلال 11 شهرا

الجهاز المركزي للتعبئة
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع واردات مصر من دول شرق أوروبا إلى حدود 11.5 مليار دولار خلال أول 11 شهرا من عام 2021 مقابل 10.2 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 1.2 مليار دولار.


وأضاف جهاز الإحصاء، أن تركيا استحوذت على النصيب الأكبر من واردات مصر من دول شرق أوروبا والتى ارتفعت إلى حدود 3.2 مليار دولار خلال أول 11 شهر من عام 2021 مقابل 2.9 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة 366.5 مليون دولار، يليها واردات مصر من روسيا والتى بقيمة 2.9 مليار دولار خلال أول 11 شهر من عام 2021 مقابل 2.6 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 275.9 مليون دولار.


وأشار إلى أن واردات مصر من أوكرانيا جاءت فى المرتبة الثالثة بين دول شرق أوروبا بقيمة 1.6 مليار دولار خلال أول 11 شهر من عام 2021 مقابل 1.7 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض 114.1 مليون دولار، كما بلغت واردات مصر من رومانيا 807.8 مليون دولار خلال أول 11 شهر من عام 2021 مقابل 539.9 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة 267.9 مليون دولار.


كما أظهر تقرير الإحصاء ارتفاع واردات مصر من بولندا إلى 449.8 مليون دولار خلال أول 11 شهر من عام 2021 مقابل 447.7 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 2.069 مليون دولار، كما ارتفعت واردات مصر من دولة بلغاريا إلى حدود 260.6 مليون دولار خلال أول 11 شهر من عام 2021 مقابل 219 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، والمجر 288.7 مليون دولار مقابل 202.4 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.

الاحصاء واردات مصر شرق اوروبا تركيا روسيا أوكرانيا

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وائل لطفي

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