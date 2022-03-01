تجري أجهزة الأمن بالجيزة جهودها لكشف تفاصيل العثور على جثتي زوجين متوفين داخل شقتهما ببولاق الدكرور.

كانت قد تلقت أجهزة الأمن بلاغا من شرطة النجدة بوجود جثتين داخل شقة بمنطقة ناهيا ببولاق الدكرور.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثتي كلا من عبد السلام ح، 43.سنة، وزوجته حنان ش، 33 سنة، وبالفحص تبين أنهما يرتدون كامل ملابسهم ولا توجد بهما اي إصابات ظاهرية، وبمعاينة الشقة تبين عدم وجود أي بعثرة بمحتويات الشقة او اي عنف بالابواب والشبابيك، وجاري جمع التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.