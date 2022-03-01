«أوقاف مطروح» تُحيي ذكري ليلة الإسراء والمعراج (صور)

انطلقت منذ قليل، فعاليات احتفالية مديرية أوقاف مطروح، بذكري ليلة الإسراء والمعراج بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح واللواء أشرف إبراهيم سكرتير عام المحافظة والشيخ حسن عبدالبصير وكيل الأوقاف والشيخ عبد العظيم سالم رئيس الإدارة المركزية بمنطقة مطروح الأزهرية.

وقال الشيخ حسن عبد البصير وكيل أوقاف مطروح، إن الرحلة المباركة التي كرم الله فيها نبينا الكريم وكافأه بها صبره على الايذاء والصد عن سبيل الله، كانت بيانًا لمكانته ورفعة منزلته فقال صاحب البردة “سَرَيْتَ مِنْ حَرَمٍ لَيْلاً إلى حَرَمٍ .. كَمَا سَرَى الْبَدْرُ فِي دَاجٍ مِنَ الظُّلمِ.. وَبِتَّ تَرْقى إلى أنْ نِلْتَ مَنزِلَةً.. من قَابِ قَوْسَيْنِ لَمْ تُدْرَكْ وَلمْ تُرَم.. وقَدَّمَتْكَ جَميع الأنْبَياءِ بِهَا.. وَالرُّسل تَقدِيمِ مَخْدُومٍ عَلَى خَدَمِ.. فكانت رفعة لنبينا وكرامة لأمته التي كتب الله لها الخيرية بُشْرَي لَنا مَعْشَرَ الإسْلامِ إنَّ لَنا مِنَ العِنايَةِ رُكْناً غَيْرَ مُنْهَدِمِ لما دعا اللهُ داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنّا أكرم الأممِ".

وأشار وكيل وزارة الأوقاف بمطروح إلي فرضية الصلاة من فوق سبع سموات لتكون معراج العبد لربه كل يوم خمس مرات يتطهر فيها العبد من الذنوب والمعاصي ليسجد بين يدي ربه .

وقدم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح التهنئة الي الأمة الإسلامية بالمناسبة العظيمة عامة ومصر وشعب مطروح خاصة موضحا أن الأمة تستلهم منها العبر والمواعظ لتبني مجدها وتُعلي من شأنها وترفع من قدرها.

وكرم محافظ مطروح الشيخ حسن عبد البصير وكيل أوقاف مطروح، واهداه نسخه من القرآن الكريم بالاضافة الي تكريم الشيخ عبد العظيم.

كما قدم محافظ مطروح شهادة تقدير للطالب عمر حشاد الفائز بالمركز الأول في مسابقة بورسعيد الدولية للإنشاد الديني مشيدا بأدائه وداعيا لاكتشاف المزيد من المواهب من بين أبناء مطروح.