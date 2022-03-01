الثلاثاء 01 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«أوقاف مطروح» تُحيي ذكري ليلة الإسراء والمعراج (صور)

صورة من الحدث
صورة من الحدث

انطلقت منذ قليل، فعاليات احتفالية مديرية أوقاف مطروح، بذكري ليلة الإسراء والمعراج بحضور اللواء خالد شعيب  محافظ مطروح واللواء أشرف إبراهيم سكرتير عام المحافظة والشيخ حسن عبدالبصير وكيل الأوقاف والشيخ عبد العظيم سالم رئيس الإدارة المركزية بمنطقة مطروح الأزهرية. 

IMG-20220301-WA0105

وقال الشيخ حسن عبد البصير وكيل أوقاف مطروح، إن الرحلة المباركة التي كرم الله فيها نبينا الكريم وكافأه بها صبره على الايذاء والصد عن سبيل الله، كانت بيانًا لمكانته ورفعة منزلته فقال صاحب البردة  “سَرَيْتَ مِنْ حَرَمٍ لَيْلاً إلى حَرَمٍ .. كَمَا سَرَى الْبَدْرُ فِي دَاجٍ مِنَ الظُّلمِ.. وَبِتَّ تَرْقى إلى أنْ نِلْتَ مَنزِلَةً.. من قَابِ قَوْسَيْنِ لَمْ تُدْرَكْ وَلمْ تُرَم.. وقَدَّمَتْكَ جَميع الأنْبَياءِ بِهَا.. وَالرُّسل تَقدِيمِ مَخْدُومٍ عَلَى خَدَمِ.. فكانت رفعة لنبينا وكرامة لأمته التي كتب الله لها الخيرية بُشْرَي لَنا مَعْشَرَ الإسْلامِ إنَّ لَنا مِنَ العِنايَةِ رُكْناً غَيْرَ مُنْهَدِمِ لما دعا اللهُ داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنّا أكرم الأممِ". 

IMG-20220301-WA0106

وأشار وكيل وزارة الأوقاف بمطروح إلي  فرضية الصلاة من فوق سبع سموات لتكون معراج العبد لربه كل يوم خمس مرات يتطهر فيها العبد من الذنوب والمعاصي ليسجد بين يدي ربه . 

IMG-20220301-WA0107

وقدم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح التهنئة الي الأمة الإسلامية بالمناسبة العظيمة عامة ومصر وشعب مطروح خاصة موضحا  أن الأمة تستلهم منها العبر والمواعظ لتبني مجدها وتُعلي من شأنها وترفع من قدرها. 

IMG-20220301-WA0112

وكرم محافظ مطروح الشيخ حسن عبد البصير وكيل أوقاف مطروح، واهداه نسخه من  القرآن الكريم  بالاضافة الي تكريم الشيخ عبد العظيم. 

كما قدم محافظ مطروح شهادة تقدير للطالب عمر حشاد الفائز بالمركز الأول في مسابقة بورسعيد الدولية للإنشاد الديني مشيدا بأدائه وداعيا لاكتشاف المزيد من المواهب من بين أبناء مطروح.

محافظ مطروح الإسراء والمعراج فرضية الصلاة الرحلة المباركة مطروح

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل ستحرق الدولة فيلم «الإرهاب والكباب»؟!

الأكثر قراءة

إقلاع رحلة الطلاب العائدين من أوكرانيا وعلى متنها 181 راكبا (صور)

الطلاب العائدون من أوكرانيا: «أخيرًا نحن فى مصر أم الدنيا»

تصل لـ40 جنيهًا.. تطبيق رسوم النظافة الجديدة رسميًا غدا

إجازات شهر رمضان 1443 والعطلات الرسمية 2022 كاملة

شاهد في «رشوة وزارة الصحة»: «ذهبت لتنفيذ قرار غلق مستشفى وفوجئت باتصال الأشهب»

وزير الاتصالات يناقش مع شركة «بهارتى إيرتيل» التعاون فى مجال الكابلات البحرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

الأستاذ رشدى أبوالحسن

ماجد حبته

سلاح سويفت لم يعد نوويًا

مؤمن المحمدي

الجوت

شيماء البكش

شرعية الإنجاز.. أبي أحمد وورقة السد

حسين دعسة

هل يستطيع بوتين خوض حرب موازية.. الاقتصاد الروسى ينهار

منى رجب

عاشقة الصحراء.. المصرية التى وصلت للعالمية

أحمد سعد زايد

أيها العقل.. ما تكون؟

ماجد حبته

111؟!

صور

عزاء الكاتب الصحفى محمود الكردوسى فى مسجد آل رشدان

مناقشة وتوقيع كتاب «دعاة عصر السادات» للكاتب الصحفي وائل لطفي

مؤتمر وزير التعليم العالي للإعلان عن اللقاح المصرى لكورونا

محطة تل أبيب

المزيد

مقتل فلسطينى برصاص الجيش الإسرائيلى فى الضفة الغربية المحتلة

«العليا الإسرائيلية» تقرّر عدم جواز إخلاء الفلسطينيين من منازلهم فى الشيخ جراح

مستوطنون يقتحمون الأقصى.. والاحتلال يعتدى على الحراس