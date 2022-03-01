الثلاثاء 01 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الحماية المدينة الإيطالية ترسل مساعدات لأوكرانيا

إيطاليا
إيطاليا

غادرت مركز الخدمات اللوجستية في أفيتسانو، صباح اليوم الثلاثاء، شحنة من المساعدات، وفرتها الحماية المدنية الإيطالية، لضمان مساعدة الأوكرانيين.

ووفقا لبيان الحكومة الإيطالية، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء، سيكفل الصليب الأحمر الإيطالي نقل 200 خيمة، بسعة ألف سرير حيث سينقل المواد إلى بروشوفيتسي في بولندا، وهي نقطة تجميع حددتها المفوضية الأوروبية كمركز لوجستي للمساعدات الإنسانية.

وسيسافر ثلاثة من المسئولين الإيطاليين إلى بولندا لضمان التنسيق اللوجستي للمساعدات الإيطالية.

وفي وقت سابق، وافق مجلس الوزراء الإيطالي بالإجماع، اليوم الاثنين، على مرسوم بقانون ينص على مزيد من الإجراءات العاجلة فيما يتعلق بتطورات الأزمة في أوكرانيا، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وينص المرسوم على التدخل لضمان الدعم والمساعدة للشعب الأوكراني من خلال إرسال الوسائل والمواد والمعدات العسكرية إلى السلطات الحكومية في أوكرانيا.

وبموجب المرسوم الذي وافق عليه مجلس الوزراء اليوم، فإنه يُصرح، لأغراض وقائية أيضًا، بتوقع تبني تدابير لزيادة الإمدادات و/أو تقليل الطلب على الغاز المتوخى في حالات الطوارئ، وهو احتمال لا يتوافق مع ظروف إيطاليا في الوقت الحالي.

ويسمح القانون على الفور، إذا لزم الأمر، بتقليل استهلاك الغاز لمحطات الطاقة العاملة حاليًا، من خلال زيادة الإنتاج من مصادر أخرى إلى الحد الأقصى ودون المساس بمساهمة الطاقات المتجددة. من الممكن أيضًا تقليل استهلاك الغاز في قطاع الكهرباء الحرارية، والذي يمثل أحد المكونات الرئيسية لمتوسط الطلب اليومي على الغاز.

كما قرر مجلس الوزراء زيادة تدابير الإغاثة والمساعدة للأشخاص الذين يسعون على نطاق واسع ويلتمسون اللجوء في الاتحاد الأوروبي، لهذا السبب وافق على إعلان حالة الطوارئ، حتى 31 ديسمبر 2022، بهدف ضمان الإغاثة والمساعدة للسكان الأوكرانيين على الأراضي الوطنية نتيجة للأزمة الدولية الخطيرة الجارية.

وبموجب المرسوم الذي تمت الموافقة عليه اليوم، تم تخصيص 10 ملايين يورو لحالات الطوارئ الوطنية للسماح بتنظيم وتنفيذ الإجراءات الأكثر إلحاحًا لضمان الإغاثة والمساعدة للسكان الأوكرانيين على التراب الوطني.

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وائل لطفي

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