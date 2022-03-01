الثلاثاء 01 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

مصريون يتفاعلون مع توجيهات الرئيس بإجلاء الطلاب من أوكرانيا: «مصر مبتسيبش ولادها»

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

أقلعت منذ قليل، طائرة شركة إيركايرو التابعة لوزارة الطيران المدنى رحلة رقم  SM 3832 من طراز إيرباص A320، وعلى متنها 181 راكبًا، متجهة إلى مطار القاهرة لعودة الطلبة المصريين المتواجدين فى رومانيا إلى أرض الوطن، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بإجلاء الطلبة المصريين الذين عبروا الحدود الأوكرانية إلى الدول الأوروبية المجاورة. 

وفور توجيهات الرئيس السيسي بعودة الطلاب المصريين من أوكرانيا نظرًا لظروف الحرب بينها وبين روسيا، احتفى المصريون على وسائل التواصل الاجتماعي بقرار الرئيس السيسي، حيث قال أحمد محمود: "مصر مبتسيبش ولادها.. توصلوا سالمين غانمين لأرض الوطن.. شكرًا سيادة الرئيس"، فيما قالت وسام مصطفى: "مصر دولة قوية وقدرت تساعد ولادها في العودة ربنا يحفظكم من كل سوء وتحيا مصر". 

فيما قالت أميمة خالد: "كنا قلقانين عليكم كانكم عيالنا ربنا يحفظكم من كل سوء وشكرًا سيادة الرئيس أنت مبتنساش أولادك اللي في الغربة"، كما تفاعل أمجد مجدي مع قرار الرئيس قائلًا: "مصر جميلة وعظيمة وأنتم محفوظون بإذن الله.. شكرًا للرئيس".

وانتشرت التعليقات الوطنية التي تفاعلت مع قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي على جروبات المصريين بالخارج الذين أكدوا أنهم يشعرون بالأمان داخل مصر وخارجها قائلين: "تحيا مصر برئيسها وولادها محفوظين ليوم الدين ومحروسة يا بلدي من كل سوء"، فيما قال آخرون: "الحمدلله ربنا يرجعكم بالسلامة ويحفظ ولادنا يا رب".

كانت نداءات المصريين بالخارج قد انتشرت سعيًا لإنقاذهم فور اشتعال الحرب بين أوكرانيا وروسيا فيما شكل المصريون بالخارج ملحمة وطنية من الشهامة حيث ساعدوا بعضهم البعض وفتحوا منازلهم لاستقبال أشقائهم من المصريين الذين سيطر عليهم الرعب إثر اندلاع الحرب منذ أيام قليلة حيث يتم تصعيد الأحداث كل عدة دقائق. 

عبد الفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي مطار القاهرة مصريون السيسي

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