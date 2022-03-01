محافظ شمال سيناء: الدولة تعمل على دمج ذوي الهمم في المجتمع

سلّم الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء يرافقه راتب عبد الجواد مدير جمعية الأورمان، أسرة سيدة ميزار عبد الله الملقبة بعروس العريش الكفيفة "من ذوي الاحتياجات الخاصة " مبلغ 25 ألف جنيه لإقامة مشروعات صغيرة للأسرة؛ بحضور على غيط مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي ومحمد حمادة مدير إدارة الضمان الاجتماعي بالمديرية .

وأكد المحافظ - في تصريح له اليوم الثلاثاء- اهتمام جميع مؤسسات الدولة بذوي الاحتياجات الخاصة، لافتًا إلى أن المحافظة أصدرت عددا من القرارات لصالح ذوي الاحتياجات الخاصة خلال الفترة الماضية ، مشيرا إلى أن تلك الإجراءات تأتي في إطار مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لدعم الأسرة المصرية وخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأشار المحافظ؛ إلى قيام جمعية الأورمان بدعم أسرة عروس العريش بمبلغ 25 ألف جنيها بواقع 5 آلاف لسيدة ( العروس )؛ و5 آلاف جنيها أخرى لشقيقتها حبيبة؛ و5 آلاف جنيها أخرى لشقيقتها هالة؛ و5 آلاف جنيها لشقيقتها مهدية ( وهن من أصحاب البصيرة ) إلى جانب منح والدتها سعاد عبد الحميد مبلغ 5 آلاف جنيها؛ وذلك لإقامة مشروعات صغيرة للأسرة .

وكانت العروس التي تعاني من فقد البصر قد تم زفافها بالجهود الذاتية في ديسمبر الماضي؛ وبدعم من محافظ شمال سيناء؛ والذي كان شاهدا على عقد زواجها .

وطلبت العروس من الرئيس توفير وحدة سكنية لها؛ وقد استجاب الرئيس لمطلبها؛ وأصدر توجيهاته بتلبيته وتوفير الوحدة كهدية لها، حيث قام المحافظ بتسليمها عقد ومفتاح وحدة سكنية في مشروع الإسكان الاجتماعي بحي العبور بالعريش .