الثلاثاء 01 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ شمال سيناء: الدولة تعمل على دمج ذوي الهمم في المجتمع

محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء

سلّم الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء يرافقه راتب عبد الجواد مدير جمعية الأورمان، أسرة سيدة ميزار عبد الله الملقبة بعروس العريش الكفيفة "من ذوي الاحتياجات الخاصة " مبلغ 25 ألف جنيه لإقامة مشروعات صغيرة للأسرة؛ بحضور على غيط مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي ومحمد حمادة مدير إدارة الضمان الاجتماعي بالمديرية .
وأكد المحافظ - في تصريح له اليوم الثلاثاء- اهتمام جميع مؤسسات الدولة بذوي الاحتياجات الخاصة، لافتًا إلى أن المحافظة أصدرت عددا من القرارات لصالح ذوي الاحتياجات الخاصة خلال الفترة الماضية ، مشيرا إلى أن تلك الإجراءات تأتي في إطار مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لدعم الأسرة المصرية وخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأشار المحافظ؛ إلى قيام جمعية الأورمان بدعم أسرة عروس العريش بمبلغ 25 ألف جنيها بواقع 5 آلاف لسيدة ( العروس )؛ و5 آلاف جنيها أخرى لشقيقتها حبيبة؛ و5 آلاف جنيها أخرى لشقيقتها هالة؛ و5 آلاف جنيها لشقيقتها مهدية ( وهن من أصحاب البصيرة ) إلى جانب منح والدتها سعاد عبد الحميد مبلغ 5 آلاف جنيها؛ وذلك لإقامة مشروعات صغيرة للأسرة .
وكانت العروس التي تعاني من فقد البصر قد تم زفافها بالجهود الذاتية في ديسمبر الماضي؛ وبدعم من محافظ شمال سيناء؛ والذي كان شاهدا على عقد زواجها .
وطلبت العروس من الرئيس توفير وحدة سكنية لها؛ وقد استجاب الرئيس لمطلبها؛ وأصدر توجيهاته بتلبيته وتوفير الوحدة كهدية لها، حيث قام المحافظ بتسليمها عقد ومفتاح وحدة سكنية في مشروع الإسكان الاجتماعي بحي العبور بالعريش .

محافظ شمال سيناء شمال سيناء العريش الكفيفة عروس العريش الكفيفة

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل ستحرق الدولة فيلم «الإرهاب والكباب»؟!

الأكثر قراءة

تصل لـ40 جنيهًا.. تطبيق رسوم النظافة الجديدة رسميًا غدا

إجازات شهر رمضان 1443 والعطلات الرسمية 2022 كاملة

بدء مؤتمر الإعلان عن الدراسات السريرية للقاح المصرى لكورونا «إيجى فاكس»

شاهد في «رشوة وزارة الصحة»: «ذهبت لتنفيذ قرار غلق مستشفى وفوجئت باتصال الأشهب»

هل ستحرق الدولة فيلم «الإرهاب والكباب»؟!

«البنتاجون»: 80% من قوات روسيا دخلت أوكرانيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

سلاح سويفت لم يعد نوويًا

مؤمن المحمدي

الجوت

شيماء البكش

شرعية الإنجاز.. أبي أحمد وورقة السد

حسين دعسة

هل يستطيع بوتين خوض حرب موازية.. الاقتصاد الروسى ينهار

منى رجب

عاشقة الصحراء.. المصرية التى وصلت للعالمية

أحمد سعد زايد

أيها العقل.. ما تكون؟

ماجد حبته

111؟!

سمر فرج فودة تكتب: التنوير والدين

صور

معرض زهور الربيع في حديقة الأورمان

مؤتمر «Watch It» لإعلان خطة التطوير

احتفالية الأوقاف بالإسراء والمعراج

محطة تل أبيب

المزيد

مقتل فلسطينى برصاص الجيش الإسرائيلى فى الضفة الغربية المحتلة

«العليا الإسرائيلية» تقرّر عدم جواز إخلاء الفلسطينيين من منازلهم فى الشيخ جراح

مستوطنون يقتحمون الأقصى.. والاحتلال يعتدى على الحراس