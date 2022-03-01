روسيا البيضاء: جيشنا فى قواعده لكن يمكن التحرك خلال يومين إلى ثلاثة

قال رئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الثلاثاء، إن أيًا من الوحدات العسكرية في بلاده لم تتحرك من قواعدها، لكن البلاد يمكن أن تحشدها في غضون يومين إلى ثلاثة أيام في حالة الخطر، حسبما نقلت عنه وكالة بيلتا الحكومية للأنباء.

وحذرت روسيا سكان كييف من الفرار من منازلهم اليوم وأمطرت خاركيف بالصواريخ، بينما غير القادة الروس الذين فشلوا في تحقيق نصر سريع تكتيكاتهم لتكثيف قصف المدن الأوكرانية.

وقال الرئيس البيلاروسي «ألكسندر لوكاشينكو» اليوم، إن الغرب يحاول تقويض المفاوضات بين الجانبين الروسي والأوكراني بتصريحاته حول إمداد أوكرانيا بالأسلحة.

ونقلت وكالة الأنباء البيلاروسية «بيلتا» عن لوكاشينكو قوله: «لماذا يطلقون مثل هذه التصريحات؟ من أجل تقويض المفاوضات وتخفيضها.. وأيضًا يغضبون من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب أنه صرَح بإحياء قوات الردع».

يذكر أن الممثل السامي للشئون الخارجية في الاتحاد الأوروبي «جوزيب بوريل» أكد عبر حسابه في «تويتر» أمس الإثنين، أن وزراء خارجية الاتحاد اتفقوا على إرسال 450 مليون يورو كمساعدات عسكرية لأوكرانيا من أجل أسلحة فتاكة.