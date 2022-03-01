ارتفاع سعر سلة خامات «أوبك» إلى 99.22 دولار للبرميل

ذكرت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) اليوم، الثلاثاء، أن سعر سلة خاماتها ارتفع بواقع دولارين و55 سنتا ليستقر عند 99.22 دولار للبرميل في تعاملات أمس الاثنين مقابل 67ر96 دولار في اليوم السابق.



وأضافت نشرة منظمة (أوبك) أن المعدل السنوي لسعر السلة للعام الماضي سجل 69.89 دولار للبرميل.



وكان تحالف (أوبك +) قرر في اجتماعه الوزاري الـ25 في الثاني من فبراير الماضي مواصلة الالتزام بخطة الإنتاج الحالية التي تستهدف زيادة إنتاج النفط تدريجيا حيث تم الاتفاق على مواصلة زيادة الإمدادات بمقدار 400 ألف برميل يوميا في مارس الحالي.



وتمكنت دول تحالف (أوبك +) من استئناف حوالي ثلثي الإنتاج الذي توقف في المراحل الأولى من جائحة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19) فيما لا تزال (أوبك) وشركاؤها يتوقعون ظهور فائض في المعروض ولكنه يبدو أقل مما كان يعتقد في السابق.



ومن المقرر ان تعقد (أوبك +) اجتماعها الوزاري الـ26 مع الدول غير الاعضاء في (أوبك) غدا الأربعاء لمراجعة تطورات سوق النفط ومدى حاجة التحالف إلى إجراء تعديلات على مستويات الإنتاج الحالية من عدمه.