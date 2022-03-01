الثلاثاء 01 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تحقيقات موسعة حول مقتل 3 من أسرة واحدة فى حادث قطار بملوى

حادث قطار بملوي
حادث قطار بملوي

تجري النيابة العامة بالمنيا تحقيقات موسعة، مع المتهمين فى واقعة مقتل 3 أشخاص من أسرة واحدة أخذا بالثأر، بإحدى قرى ملّوي بالمنيا.

وشهدت قرية إبشادات التابعة لمركز ملوى إطلاق أعيرة نارية، ومقتل 3 أشخاص من أسرة واحدة أثناء تواجدهم بالحقل فى القرية، أخذا بالثأر، وذلك فى قضية عمرها يزيد علي الـ60 عاما.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارًا من مركز شرطة ملوى يفيد بمقتل 3 أشخاص من أسرة واحدة بإحدى القرى التابعة للمركز، وذلك أثناء تواجدهم بالزراعات، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ.

أفادت التحريات الأولية بمقتل 3 أشخاص، كما أفادت التحريات الأولية بأن الواقعة أخذا بالثأر، وأن القضية الأولى مضى عليها ما يزيد علي 60 عامًا، فى مشاجرة بين عائلتين راح ضحيتها أحد أفراد عائلة منهم وظل الثأر يطارد الهاربة الأولى حتى اليوم.

أكدت التحريات أنه تم نقل الجثث إلى مستشفى أبوقرقاص وفرض كردون أمنى حول القرية منعا لحدوث تطورات، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتجرى النيابة تحقيقاتها فى الواقعة. 

محافظة المنيا اطلاق قضية مركز شرطة النيابة العامة 60 عام تحقيقات موسعة مشاجرة بين عائلتين أجهزة الأمنية أعيرة نارية مقتل 3 اشخاص

رئيس التحرير

وائل لطفي

المستقبل أمامنا والعدو وراءنا..

الأكثر قراءة

تصل لـ40 جنيهًا.. تطبيق رسوم النظافة الجديدة رسميًا غدا

شاهد في «رشوة وزارة الصحة»: «ذهبت لتنفيذ قرار غلق مستشفى وفوجئت باتصال الأشهب»

إجازات شهر رمضان 1443 والعطلات الرسمية 2022 كاملة

الطلاب المصريون بأوكرانيا لـ السيسي: «شكرا لعودتنا للوطن وحضن أهالينا»

الجامعة العربية ترحب بقرار مجلس الأمن تصنيف الحوثى جماعة إرهابية

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس.. إقلاع طائرة إلى بوخاريست لإعادة الطلبة المصريين في رومانيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

الجوت

شيماء البكش

شرعية الإنجاز.. أبي أحمد وورقة السد

حسين دعسة

هل يستطيع بوتين خوض حرب موازية.. الاقتصاد الروسى ينهار

منى رجب

عاشقة الصحراء.. المصرية التى وصلت للعالمية

أحمد سعد زايد

أيها العقل.. ما تكون؟

ماجد حبته

111؟!

سمر فرج فودة تكتب: التنوير والدين

د.كريمة الحفناوى

التعاون الصينى المصرى والاتفاق الصينى الروسى

صور

معرض زهور الربيع في حديقة الأورمان

مؤتمر «Watch It» لإعلان خطة التطوير

احتفالية الأوقاف بالإسراء والمعراج

محطة تل أبيب

المزيد

مقتل فلسطينى برصاص الجيش الإسرائيلى فى الضفة الغربية المحتلة

«العليا الإسرائيلية» تقرّر عدم جواز إخلاء الفلسطينيين من منازلهم في الشيخ جراح

مستوطنون يقتحمون الأقصى.. والاحتلال يعتدى على الحراس