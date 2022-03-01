تحقيقات موسعة حول مقتل 3 من أسرة واحدة فى حادث قطار بملوى

تجري النيابة العامة بالمنيا تحقيقات موسعة، مع المتهمين فى واقعة مقتل 3 أشخاص من أسرة واحدة أخذا بالثأر، بإحدى قرى ملّوي بالمنيا.

وشهدت قرية إبشادات التابعة لمركز ملوى إطلاق أعيرة نارية، ومقتل 3 أشخاص من أسرة واحدة أثناء تواجدهم بالحقل فى القرية، أخذا بالثأر، وذلك فى قضية عمرها يزيد علي الـ60 عاما.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارًا من مركز شرطة ملوى يفيد بمقتل 3 أشخاص من أسرة واحدة بإحدى القرى التابعة للمركز، وذلك أثناء تواجدهم بالزراعات، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ.

أفادت التحريات الأولية بمقتل 3 أشخاص، كما أفادت التحريات الأولية بأن الواقعة أخذا بالثأر، وأن القضية الأولى مضى عليها ما يزيد علي 60 عامًا، فى مشاجرة بين عائلتين راح ضحيتها أحد أفراد عائلة منهم وظل الثأر يطارد الهاربة الأولى حتى اليوم.

أكدت التحريات أنه تم نقل الجثث إلى مستشفى أبوقرقاص وفرض كردون أمنى حول القرية منعا لحدوث تطورات، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتجرى النيابة تحقيقاتها فى الواقعة.