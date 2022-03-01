«المؤتمر»: توجيهات الرئيس بإعادة العالقين بأوكرنيا اهتمام من الدولة بأبنائها

«المؤتمر»: توجيهات الرئيس بإعادة العالقين بأوكرنيا اهتمام من الدولة بأبنائها
وصف حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر صميدة، عضو مجلس الشيوخ، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة الطلبة المصريين المتواجدين فى رومانيا إلى أرض الوطن، بأنها تعكس موقف القيادة السياسية من أبنائها المصريين بالخارج وتقديرها وإحترامها وحفاظها على حياة وسلامه المواطن المصري.
وأكد حزب المؤتمر أن إعادة الطلبة المصريين المتواجدين فى رومانيا إلى أرض الوطن، على متن الطائرة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإجلاء الطلبة المصريين الذين عبروا الحدود الأوكرانية إلى الدول الأوروبية المجاورة ترجمة حقيقية لاهتمام الدولة المصرية بالمصرية بالمصريين سواء فى الداخل أو الخارج.
كما أشاد حزب المؤتمر بإصدار وزارة الخارجية توجيهاتها العاجلة إلى سفارات جمهورية مصر العربية في عواصم دول الجوار الأوكراني بالعمل على مدار الساعة على تيسير استقبال المواطنين المصريين العابرين لحدود أوكرانيا باتجاه هذه الدول، والعمل على توفير كافة أوجه الرعاية اللازمة لهم، بما في ذلك تسهيل الانتقال وتسكينهم في الفنادق ومقرات مؤقتة للإقامة، مؤكد أن كل هذه الإجراءات فى التعامل مع الأزمة يعكس مدي إهتمام ومتابعة القيادة السياسية لأزمة أبناءنا الطلبة العالقين.