الثلاثاء 01 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«المؤتمر»: توجيهات الرئيس بإعادة العالقين بأوكرنيا اهتمام من الدولة بأبنائها

الربان / عمر صميدة
الربان / عمر صميدة

وصف حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر صميدة، عضو مجلس الشيوخ، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة الطلبة المصريين المتواجدين فى رومانيا إلى أرض الوطن، بأنها تعكس موقف القيادة السياسية من أبنائها المصريين بالخارج وتقديرها وإحترامها وحفاظها على حياة وسلامه المواطن المصري.

وأكد حزب المؤتمر أن إعادة الطلبة المصريين المتواجدين فى رومانيا إلى أرض الوطن، على متن الطائرة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإجلاء الطلبة المصريين الذين عبروا الحدود الأوكرانية إلى الدول الأوروبية المجاورة ترجمة حقيقية لاهتمام الدولة المصرية بالمصرية بالمصريين سواء فى الداخل أو الخارج.

كما أشاد حزب المؤتمر  بإصدار وزارة الخارجية توجيهاتها العاجلة إلى سفارات جمهورية مصر العربية في عواصم دول الجوار الأوكراني بالعمل على مدار الساعة على تيسير استقبال المواطنين المصريين العابرين لحدود أوكرانيا باتجاه هذه الدول، والعمل على توفير كافة أوجه الرعاية اللازمة لهم، بما في ذلك تسهيل الانتقال وتسكينهم في الفنادق ومقرات مؤقتة للإقامة، مؤكد أن كل هذه الإجراءات فى التعامل مع الأزمة يعكس مدي إهتمام ومتابعة القيادة السياسية لأزمة أبناءنا الطلبة العالقين.

حزب المؤتمر الربان عمر صميدة مجلس الشيوخ الرئيس عبد الفتاح السيسى الطلبة المصريين المتواجدين فى رومانيا رومانيا القيادة السياسية المصريين بالخارج

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وائل لطفي

المستقبل أمامنا والعدو وراءنا..

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