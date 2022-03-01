تامر حسنى يختم احتفالات العيد الوطنى للكويت بحضور الالآف.. ويخطف الأنظار بصحبة بسمة بوسيل

تألق نجم الجيل تامر حسنى، فى حفله الأخير الذي أحياه في ختام احتفالات العيد الوطني بدولة الكويت، وسط الآلاف من محبي والمعجبين بالنجم المصري، الذي حرص على الغناء بشكل مختلف وجذاب على المسرح، وسط حفاوة شديدة من الجمهور الكويتي.

وخطف تامر حسني الأنظار خلال الحفل، بالغناء، وبسبب رومانسيته مع زوجته بسمة بوسيل والتى ظهرت في الكواليس، من خلال الصور التى تم التقاطها لهما، وظهر خلالها الثنائى فى كامل أناقتهما ولياقتهما، ونالت الصور إعجاب جمهورهما الكبير.

ونشر نجم الجيل تامر حسنى عبر صفحته الرسمية على موقع إنستجرام صورا من الحفل وكتب عليها: "تشرفت بإحياء ختام احتفالات العيد الوطني للكويت، كل الشكر للجمهور المحترم الغالي ولشعب الكويت الحبيب على كرم استقبالكم لي، حبيب قلبي ابراهيم دشتي نورتني وما شاء الله على صوتك الجميل حبيبتي بسومي نورتي الحفل حقيقي كل الشكر لكم جمهور الكويت الحبيب، كانت من أروع الحفلات".