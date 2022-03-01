السكة الحديد: مرور مفاجئ لرئيس الهيئة للتأكد من الإجراءات الاحترازية

قالت مصادر خاصة في هيئة السكة الحديد، إن هناك تعليمات مشددة من قبل المهندس مصطفى أبو المكارم بشأن الالتزام بتوفير التعقيم الكامل للقطارات قبل خروجها مباشرة من الورش، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأضافت المصادر أن المهندس مصطفي أبو المكارم يقوم بالمرور المفاجئ على العاملين في السكة الحديد، وذلك للتأكد من تنفيذ كافة التعليمات الخاصة بتعقيم وتطهير المحطات، لافتين إلى أنه يتم تعقيم المحطات يوميا من خلال عدد 3 عاملين في كل محطة من محطات الوجه البحري وكذلك الوجه القبلي، حيث يتم تعقيم منافذ بيع التذاكر وكذلك السلالم والأنفاق والأكشاك الموجودة بأرصفة المحطات.

وأوضحت المصادر إنه يتم تعقيم وتطهير الورش أيضا وذلك لضمان تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيرورس كورونا خلال الموجة الرابعة، كما يتم تعقيم وتطهير المبنى الإداري التابع للهيئة وذلك نظرا لاختلاط عدد ضخم من الركاب بالمبني بشكل يومي.

وكانت أعلنت هيئة السكة الحديد عن التأخيرات المتوقعة بمواعيد القطارات، اليوم الثلاثاء، نظرًا لما تنجزه الهيئة من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

التأخيرات المتوقعة للقطارات بالوجه البحري والقبلي اليوم

أولاً: خط القاهرة / الإسكندرية

متوسط تأخيرات القطارات 110 دقيقة

ثانياً: خط القاهرة / السد العالي

- القاهرة / أسيوط مدة 85 دقيقة

- أسيوط / أسوان مدة 90 دقيقة

ثالثاً: خط بنها / بورسعيد

متوسط تأخيرات القطارات مدة 85 دقيقة

رابعاً: خط طنطا / المنصورة / دمياط

متوسط تأخيرات القطارات مدة 70 دقيقة

خامسا: خط قليوب / شبين القناطر/ الزقازيق / المنصورة

متوسط تأخيرات القطارات مدة 70 دقيقة

وأكدت هيئة السكة الحديد أنها تقوم بمتابعة كافة جداول التشغيل وذلك منعا لوجود تأخيرات في مواعيد القطارات، ما يتسبب في إزعاج المواطنين بشكل كبير.

ولفتت هيئة السكة الحديد إلى أن التأخيرات سوف تقل بنسبة كبيرة وذلك بسبب قرب انتهاء أعمال التطوير في بعض المناطق وهو ما سيساعد فى عودة سرعة القطارات لطبيعتها وبالتالي عدم وجود تأخيرات.