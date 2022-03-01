5 علامات يحاول حبيبك السابق التظاهر بتجاوزها

هناك بعض الناس لا يستطيعون نسيان الشخص الذي كانوا على علاقة معه، والتنازل عن هذا الحب ليس بالأمر السهل بالنسبة لهم، وبالتالي يتظاهر هؤلاء الأشخاص بالانتقال من زوجاتهم السابقة ويبدو أنهم يشعرون بالبرد فقط حتى يتمكنوا من الاقتراب من ذلك الشخص.

ونستعرض في السطور التالية وفقا لموقع “ timesofindia ”بعض العلامات التي يحاول حبيبك السابق التظاهر بتجاوزها.

- إلقاء اللوم عليك على الانفصال

قد يحاول حبيبك السابق إلقاء اللوم عليك بسبب الانفصال ، حتى في معظم الأوقات ، يكون الانفصال هو الخطأ الواجب لكلا الشخصين، وإذا كان حبيبك السابق عازمًا على لومك ، فإن نيته هي جعلك مذنبًا حتى تعود إليه.

- البقاء على اتصال معك

إذا كان حبيبك السابق يعمل بجد للبقاء على اتصال معك ، فهذه علامة واضحة على أنه لم يبتعد عنك، و محاولة كل وسيلة ممكنة للتواصل معك هي وسيلة لإعادة التواصل معك.

- إحضار الذكريات

قد يميل حبيبك السابق إلى استعادة الذكريات التي شاركتها معًا كإشارة على رغبتهما في العودة معًا، هذه إحدى الطرق الكلاسيكية لإعطاء إشارات بأنهم يتذكرون الأوقات الجيدة عندما كنتما معًا.

- يجعلك تغار

يحاول مثل هذا السابق أن يجعلك تشعر بالغيرة كثيرًا ، بغض النظر عما إذا كانت أفعاله تؤثر عليك أم لا، سيحاولون تكتيكات التحدث إلى أشخاص آخرين ، ونشر الصور معهم على غرامهم والتباهي بقضاء الوقت معهم، هذا يعني بوضوح أنهم يتظاهرون بالانتقال منك.

- حاول تخريب علاقاتك

إذا كان لديك اهتمام حب جديد في حياتك يدركه حبيبك السابق ، فسيحاول تخريب فرصك في علاقة صحية جديدة، و سوف يشكلون عقبة في طريقك ويحاولون كل طريقة ممكنة لتدمير علاقتك الجديدة، و لا يمكنهم رؤيتك سعيدًا عندما يكونون أنفسهم بائسين من الداخل.