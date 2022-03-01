الثلاثاء 01 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ قنا يشهد حفل تكريم أوائل الطلاب بالمراحل الدراسية المختلفة

محافظ قنا
محافظ قنا

شهد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، الحفل الختامي لمسابقة أوائل الطلبة بمحافظة قنا، تحت رعاية حزب مستقبل وطن بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بقصر ثقافة قنا، و بحضور حازم عمر نائب المحافظ، والمهندس نبيل الطيبي السكرتير العام للمحافظة، ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد، والدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم، والنائبة سحر صدقي، والنائبة نجلاء باخوم، والنائب مصطفي محمود والنائب محمد احمد الجبلاوي، والنائب حمدي سعد، والنائب خالد خلف الله، والنائب عبد الفتاح الشحات، والنائب محمد عزت القاضي، وأعضاء مجلس النواب، و هشام قدوس أمين مساعد الحزب بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية والتعليمية.

و سلم محافظ قنا شهادات تقدير وجوائز مالية لعدد 5 طلاب بالمرحلة الابتدائية و 10 طلاب للمرحلة الاعدادية و 9 طلاب للمرحلة الثانوية الفائزين في المسابقة العلمية التي نظمها حزب مستقبل وطن خلال الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2021 - 2022، و تم تنفيذ المسابقة بعدد 292 مدرسة ابتدائي و206 مدرسة اعدادي و59 مدرسة ثانوي علي مستوي 9 ادارات تعليمية .

كما قدم "الداودي" التهنئة للطلاب علي تفوقهم العلمي ، مؤكدا حرصه على تكريم المتفوقين من أبنائنا الطلاب لتحفيزهم على مواصلة مسيرتهم العلمية وتشجيعا للطلاب الآخرين أن يحذوا حذوهم، داعيًا جميع الطلاب بكافة المراحل التعليمية إلى بذل المزيد من الجهد فى سبيل النبوغ والتفوق الدراسي، كما وجه الداودي الشكر والتقدير للقيادات التعليمية بالمحافظة على جهودهم للنهوض بالمنظومة التعليمية ، موجها شكره وتقديره لأسرة حزب مستقبل وطن على الجهد الذي بذلوه خلال المسابقة العلمية التى أفرزت لنا هؤلاء الطلاب المتفوقين .  

الرئيس عبدالفتاح قنا عبدالفتاح السيسي عرف حفل جمهور محمد لتر ختام ماء محافظ تطوير الله مصطفي محمد صلاح تكريم محافظة قنا خالد الرئيس عبدالفتاح السيسي كريم

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وائل لطفي

المستقبل أمامنا والعدو وراءنا..

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